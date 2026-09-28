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Истребители НАТО пять раз перехватывали самолеты РФ над странами Балтии

  • 28.09.2026, 22:43
Истребители НАТО пять раз перехватывали самолеты РФ над странами Балтии

Самолеты нарушали правила полетов.

В течение недели с 21 по 27 сентября истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство над странами Балтии, пять раз поднимались в воздух для перехвата самолетов, нарушавших правила полетов.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет «Европейская правда».

В частности, 21 сентября истребители НАТО были подняты по тревоге для идентификации и сопровождения одного самолета Ил-20, летевшего с материковой части России в Калининградскую область без предварительно поданного плана полета, с выключенным бортовым транспондером, но поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

22 сентября истребители НАТО были направлены на перехват двух самолетов Су-30, летевших из Калининградской области и обратно через международное воздушное пространство. Их бортовые транспондеры были выключены, экипажи не подали заранее планы полёта и не поддерживали радиосвязь.

24 сентября истребители НАТО идентифицировали и сопровождали три самолёта МиГ-31, один Ту-134, один Су-30СМ и три Су-30М2. Иностранные самолеты летели через международное воздушное пространство из Калининградской области в континентальную часть России. У них не было заранее поданных планов полета, экипажи поддерживали радиосвязь, но оставляли бортовые транспондеры выключенными.

В тот же день истребители НАТО обнаружили и сопроводили один самолет Су-35, два самолета Су-30М2 и один Ил-20, летевшие из Калининградской области и обратно через международное воздушное пространство. Их бортовые транспондеры были выключены, экипажи не подали заранее планы полёта и не поддерживали радиосвязь.

26 сентября истребители НАТО перехватили один самолёт Су-24, летевший из Калининградской области и обратно через международное воздушное пространство. У него не было заранее поданного плана полёта, бортовой транспондер был выключён, а экипаж не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

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