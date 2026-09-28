Украинские воины освободили от оккупантов село Карповка на Донетчине 28.09.2026, 18:18

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В рамках операции «Вивальди».

Украинским защитникам удалось деоккупировать село Карповка Донецкой области в рамках контрнаступательной операции «Вивальди». Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

В МВД уточнили, что операция украинских защитников прошла на Лиманском направлении.

Населенный пункт освободили воины подразделения «Срібна трійка» бригады «Помста» вместе с Третьим армейским корпусом.

В Третьем армейском корпусе также сообщили о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой.

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