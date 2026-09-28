закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины освободили от оккупантов село Карповка на Донетчине

  • 28.09.2026, 18:18
  • 1,354
Украинские воины освободили от оккупантов село Карповка на Донетчине

В рамках операции «Вивальди».

Украинским защитникам удалось деоккупировать село Карповка Донецкой области в рамках контрнаступательной операции «Вивальди». Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

В МВД уточнили, что операция украинских защитников прошла на Лиманском направлении.

Населенный пункт освободили воины подразделения «Срібна трійка» бригады «Помста» вместе с Третьим армейским корпусом.

В Третьем армейском корпусе также сообщили о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров