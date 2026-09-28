Операция «Баррель»: в РФ уничтожены тысячи тонн нефти 1 28.09.2026, 17:58

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Украинская разведка сообщила о диверсии против российской железнодорожной логистики.

Движение сопротивления «Свобода России» провело масштабную операцию «Баррель» в тылу страны-агрессора РФ. В результате диверсий было уничтожено более 10 тыс. тонн нефти, а убытки превысили $10 млн. Об этом 26 сентября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Во время операции участники подполья взорвали десятки вагонов-цистерн с нефтяным сырьем. Также им удалось нарушить работу отдельных элементов железнодорожной логистики, которую оккупанты используют для перевозки стратегических ресурсов и военных грузов.

По данным ГУР, операции предшествовала длительная подготовка. Участники движения сопротивления проникли в соответствующие структуры противника, добыли засекреченные сведения и определили уязвимые места российской логистики.

Нефтяные цистерны стали целью подполья после того, как из-за ударов сил обороны Украины по нефтеперерабатывающей и портовой инфраструктуре Россия начала искать альтернативные способы хранения и транспортировки нефти.

«Баррель» продемонстрировала: даже на собственной территории государство-агрессор не может гарантировать безопасность своих логистических маршрутов», – подчеркнули разведчики.

В ГУР отметили, что все участники операции находятся в безопасности.

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