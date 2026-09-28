Сенатор-республиканец жестко раскритиковал Трампа 11 28.09.2026, 17:31

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Том Тиллис

Том Тиллис не стеснялся в выражениях.

В США разгорается громкий политический скандал вокруг сына президента Дональда Трампа. Сенатор-республиканец Том Тиллис резко раскритиковал Дональда Трампа-младшего за карибскую свадебную вечеринку, которую оплатил российский олигарх из окружения Владимира Путина. Ситуацию он назвал «глупостью на ходулях», пишет The Independent.

Однопартийцы президента все настойчивее требуют расследовать действия его сына. Выяснилось, что соратник Путина Умар Кремлев оплатил часть торжеств по случаю майской свадьбы Трампа-младшего и светской львицы Беттины Андерсон на Багамах.

«Любительский уровень»: реакция республиканцев

В эфире программы State of the Union на CNN сенатор от Северной Каролины Тиллис не стеснялся в выражениях:

«Господа, это была просто глупость на ходулях (абсурд высшего качества — ред.). Казалось бы, кто-то должен понимать, как это выглядит со стороны. Российский олигарх, к тому же ездивший в составе делегации в Пекин, финансирует островную свадьбу для очень состоятельной семьи, к тому же связанной с президентом. Да ладно вам, ребята, это какой-то любительский уровень», — заявил Тиллис.

По словам сенатора, скандал разразился в крайне неудачный момент: до выборов осталось 37 дней, когда на поле нужны профессионалы.

«Может быть, Дон-младший сможет привести убедительное объяснение, почему десятки или сотни тысяч долларов от олигарха пошли на свадьбу на пляже, но я бы очень хотел это услышать. На первый взгляд, это выглядит не очень разумно», — добавил он.

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