Арина Соболенко заговорила по-китайски

Арина Соболенко заговорила по-китайски8
- 28.09.2026, 14:57
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Белоруска прилетела в Пекин на турнир WTA-1000.
Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, прилетела в Китай для участия в турнире категории WTA-1000 в Пекине.
В аэропорту четырехкратной победительнице турниров Большого шлема подарили плюшевого тигра.
«Я люблю Открытый чемпионат Китая по теннису», – сказала белоруска на китайском.
Aryna Sabalenka is here in Beijing 😍🐯🔥— Raul (@Raulgunner2) September 28, 2026
🎥#Weibo #ChinaOpen pic.twitter.com/l5LvOuXvzR
«Тысячник» в Пекине стартует 30 сентября. Арина Соболенко начнет выступление на турнире со второго круга. Ее соперницей станет победительница пары Анны Бондар (№ 64 WTA, Венгрия) – Рената Сарасуа (№ 94 WTA, Мексика).
В 2025 году белорусская теннисистка не принимала участия в розыгрыше China Open из-за небольшой травмы.