Арина Соболенко заговорила по-китайски 8 28.09.2026, 14:57

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Арина Соболенко

Фото: WTA

Белоруска прилетела в Пекин на турнир WTA-1000.

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, прилетела в Китай для участия в турнире категории WTA-1000 в Пекине.

В аэропорту четырехкратной победительнице турниров Большого шлема подарили плюшевого тигра.

«Я люблю Открытый чемпионат Китая по теннису», – сказала белоруска на китайском.

«Тысячник» в Пекине стартует 30 сентября. Арина Соболенко начнет выступление на турнире со второго круга. Ее соперницей станет победительница пары Анны Бондар (№ 64 WTA, Венгрия) – Рената Сарасуа (№ 94 WTA, Мексика).

В 2025 году белорусская теннисистка не принимала участия в розыгрыше China Open из-за небольшой травмы.

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