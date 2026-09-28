Красный костел в Минске не откроют в обещанный срок 28.09.2026, 15:25

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На паспорте объекта появилась новая дата окончания реконструкции.

Реконструкцию Красного костела в Минске не успеют завершить к ранее заявленному сроку. На паспорте объекта дату окончания работ перенесли с 31 января на 30 апреля 2027 года, обратил внимание Katolik.life.

Еще весной в «Минской спадчыне», которой принадлежит здание костела, утверждали, что отставания от графика не будет, хотя работы на некоторое время приостанавливали из-за необходимости пройти новую экспертизу.

Напомним, пускать верующих в Красный костел перестали после того, как 26 сентября 2022 года в храме при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар. В октябре 2022 года власти приняли решение забрать Красный костел у верующих — разорвать соглашение с общиной прихода святых Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием.

«Хрысціянская візія» сообщала, что верующим обещают вернуть Красный костел при условии отставки настоятеля Завальнюка. В августе 2024 года Владислав Завальнюк ушел на пенсию. Настоятелем прихода стал Франц Рудь, но костел верующим так и не вернули.

В середине марта 2025-го стало известно о грядущем ремонте. От прихода потребовали вывезти полностью все вещи, даже самые громоздкие.

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