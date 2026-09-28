Красный костел в Минске не откроют в обещанный срок
- 28.09.2026, 15:25
- 1,440
На паспорте объекта появилась новая дата окончания реконструкции.
Реконструкцию Красного костела в Минске не успеют завершить к ранее заявленному сроку. На паспорте объекта дату окончания работ перенесли с 31 января на 30 апреля 2027 года, обратил внимание Katolik.life.
Еще весной в «Минской спадчыне», которой принадлежит здание костела, утверждали, что отставания от графика не будет, хотя работы на некоторое время приостанавливали из-за необходимости пройти новую экспертизу.
Напомним, пускать верующих в Красный костел перестали после того, как 26 сентября 2022 года в храме при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар. В октябре 2022 года власти приняли решение забрать Красный костел у верующих — разорвать соглашение с общиной прихода святых Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием.
«Хрысціянская візія» сообщала, что верующим обещают вернуть Красный костел при условии отставки настоятеля Завальнюка. В августе 2024 года Владислав Завальнюк ушел на пенсию. Настоятелем прихода стал Франц Рудь, но костел верующим так и не вернули.
В середине марта 2025-го стало известно о грядущем ремонте. От прихода потребовали вывезти полностью все вещи, даже самые громоздкие.