Что ж ты, фраер, сдал назад 1 Андрей Пионтковский

28.09.2026, 15:04

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Андрей Пионтковский

Путин впервые по-настоящему напуган.

Ежегодная неделя высокой политики на сессии ООН была насыщена драматическими информационными поводами. Острая полемика на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, противоречивые утечки информации из закрытых переговоров глав государств.

Но для меня кульминационным моментом напряженной недели стало довольно скромное событие, произошедшее поздно вечером в пятницу, 25 сентября, в далеком от Нью-Йорка Санкт-Петербурге. А именно – выход к прессе маленького человечка в туфлях на огромных каблуках, только что вновь обретшего общенародное доверие на парламентских выборах.

Посмотрите внимательно этот небольшой клип. Пожилой уставший диктатор, который путает слова и даты, лжет без огонька, без подъема, с какой-то жалкой оправдательной интонацией. Ну, это манера изложения. Мы в последнее время начинаем к ней привыкать. Но гораздо более поразительно содержание его тусклого блеяния.

За несколько часов до этого, выступая в Совете Безопасности, его печальный Конь категорически отверг идею любого перемирия – энергетического, воздушного, морского – как хитроумный замысел киевского режима и его западных спонсоров, призванный помешать Большой России уничтожать братский ей народ в индустриальных масштабах.

Пу же, напротив, объявил городу и миру, что все эти разнообразные планы у него на столе и будут внимательно рассмотрены. Более того, они уже давно могли бы быть реализованы, если бы не преступное противодействие того же самого киевского режима.

На этом сентябрьская «путинская оттепель» не закончилась. Лучшие кремлевские пропагандисты уже несколько месяцев внушают нам мысль, что, мол, мы воюем не с какой-то там Украиной, а с коллективным Западом, блоком из 50 государств, прежде всего европейских. Страны Европы предоставляют Украине оружие, разведданные, экспертов, инструкторов. Следовательно, они являются законной целью для наших сокрушительных ударов справедливого возмездия.

Совесть нации, современные Швондеры – Соловьев и Симис – постоянно подогревают разогретую патриотическую аудиторию вдохновляющими картинами вот-вот снесенных по приказу верховного с лица земли европейских столиц.

Но что же, наконец, произносит по этому поводу наше верховное чмо на выходе к своему пулу вечером 25 сентября? Прислушайтесь внимательно к немыслимому: «У нас нет никаких оснований или побудительных мотивов наносить удары по европейским странам».

«Это какой-то позор!», как справедливо сказал в аналогичной ситуации классический Швондер. Посмотрим, что скажут в своих пропагандистских программах две ходячие антисемитские карикатуры.

Путин впервые по-настоящему напуган. Во-первых, непривычной для него ледяной решимостью коалиции желающих, НАТО 2.0. Почти в одинаковых выражениях их согласованная позиция была предельно откровенно озвучена на этой неделе министром иностранных дел Польши Сикорским с трибуны ООН и особенно изящно – генсеком НАТО Рютте в частной беседе в кулуарах ООН.

«Нам хорошо известны планы уже начатой Россией гибридной войны против наших стран. В случае ее продолжения нами будет нанесен уже запланированный коллективный ответ в соответствии с Уставом НАТО. Наши конвенционные средства, в частности авиация, значительно превосходят российские», – заявил Сикорский.

Слово «конвенционные» неслучайно прозвучало в реплике Рютте. Помимо констатации очевидного факта, в ней содержался и ядерный подтекст.

Рютте заявил, что вы, мол, двадцать лет занимаетесь ядерным шантажом Запада и, прежде всего, Европы. Но, во-первых, категорически запретил продолжать этот шантаж вам Китай, страна, от которой вы уже абсолютно зависимы технологически и экономически; а во-вторых, вы прекрасно знаете, что если вы все же решитесь применить ядерное оружие, то вас лично, господин Путин, немедленно убьют. Поэтому давайте сосредоточимся на параметрах нашего возможного конвенционного столкновения.

Что касается Китая, то я уже не раз отмечал нарастающий в течение последних трех–четырех месяцев поток явно недоброжелательных по отношению к путинской России заявлений, жестов и действий китайского руководства.

Государственный визит председателя Си в США, который только что завершился, убедительно продемонстрировал, что речь идет об очень серьезной корректировке внешнеполитического курса КНР, выходящей далеко за рамки российско-китайских отношений. Си максимально откровенно заявил о своем желании вернуться к завещанной Дэн Сяопином исключительно успешной для Китая стратегии конструктивного экономического взаимодействия с США.

Позорная картина бегства США из Афганистана, беспомощность НАТО в предотвращении агрессии России в Украине в свое время чрезвычайно вдохновили многих недоброжелателей Запада во всем мире, в том числе и в Китае. И они почти оказались правы.

Судьба всего мира висела на волоске в Гостомельской битве. На Днепре произошло чудо. Украинцы отбросили врага от своей столицы. В случае падения Киева престиж США во всем мире, в том числе в тихоокеанском регионе, полностью рухнул бы.

Пятый год, истекая кровью, Украина борется с рашистской ордой. Она еще не одержала свою Победу. Но она уже подарила Западу две его исторические Победы, осадив Пу и китайцев, которые стояли за ним в начале войны. Украина:

позволила США сохранить статус мировой державы;

физически прикрыла и продолжает прикрывать европейцев от вторжения рашистов, которые ультимативно требовали, чтобы страны НАТО отступили на линию Батыя-Джугашвили (максимальное продвижение улуса Джучи на Запад в 1245 и 1945 годах).

Пришло время возвращать долги.

Андрей Пионтковский, 24tv.ua

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