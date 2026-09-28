Истребители F-18 проводят боевые стрельбы в Эстонии

Истребители F-18 проводят боевые стрельбы в Эстонии2
- 28.09.2026, 15:14
Военные НАТО отрабатывают уничтожение беспилотников.
В Эстонии в понедельник, 28 сентября, между островами Сааремаа и Хийумаа проводятся боевые стрельбы из бортовой пушки истребителей F-18.
Об этом сообщает ERR.
Как отмечается, таким образом испанский контингент ПВО отрабатывает уничтожение беспилотников.
Стрельбы продлятся до 15 часов по местному времени. Для обеспечения безопасности в морской зоне будет находиться корабль ВМС Эстонии EML Valve, а действия участников учений будет координировать эскадрилья управления воздушными операциями ВВС Эстонии.
Кроме того, с 28 сентября по 4 октября истребители НАТО будут проводить тренировочные полёты по всей территории Эстонии. В частности, возможны полеты на малой высоте и со сверхзвуковой скоростью.