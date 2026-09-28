Генерал Билецкий: Сотни оккупантов сдались в плен 10 28.09.2026, 15:16

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Россияне проспали ключевой удар ВСУ.

Украинские военные успешно проводят контрнаступление на Лиманском направлении и взяли в плен более 250 человек. Об этом сообщает Третий армейский корпус ВСУ.

Бойцы корпуса освободили Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также вернули контроль над Карповкой и Новомихайловкой. Потери противника составили 2000 человек, более 250 россиян попали в плен.

Так завершился третий сезон «Вивальди», который в корпусе назвали переломным для всей операции. За него корпус вернул еще 51 км украинской земли, а с начала наступательных действий - 176 км.

Главной целью третьего сезона стало Новое - ключевой пункт противника на плацдарме. Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий пояснил, что тот, кто контролирует высоты вокруг этого населенного пункта, владеет инициативой на плацдарме.

«Противник был убежден, что главный удар придется на направление Шандриголово - Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно там. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на взятии Нового», - заявил Билецкий.

Для прорыва обороны корпус использовал собственную разработку: советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. С их помощью взорвали самые прочные укрепления врага.

Россияне сдавались в плен целыми подразделениями, вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами.

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