Белорусы сообщают об ухудшении качества топлива

Белорусы сообщают об ухудшении качества топлива5
- 28.09.2026, 12:06
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Нормальный дизель и бензин вывезли в Россию?
Житель Бреста рассказал, что у него возникли проблемы после заправки на АЗС «Лукойл».
«Ищу тех, кто пострадал из-за некачественного дизельного топлива (ЭктоДизель) на АЗС «Лукойл» (ул. Коммерческая, 34, г. Брест, Задворцы). Заправлялся 18 сентября примерно в 16:00–17:00 и 25 сентября в 19:30. Отзовитесь, у кого возникли проблемы с машиной после заправки».
Вопросы к качеству топлива возникли и у других брестчан. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Я заправилась на Янки Купалы, 117, «Лукойл». Эктодизель до полного 18 сентября, около 11.00. И не смогла уехать дальше Стимово, а должна была в Минск. Развернулась. Сейчас ищу проблему. Проверю фильтр тоже.
— 26 числа женщина приезжала с проблемой из-за залитого дизеля на этой заправке, в итоге долила до полного на «Белнефтехим» и чудесным образом и ошибки по некачественному топливу пропали, и машина стала ехать. Вот вам и «Лукойл».
— Забитый регулятор давления. Забиты распылители форсунок. И регулятор, и распылители год назад новые ставил.
— Мы заправлялись на «Лукойле» месяц назад возле границы, через минут 30 машина начала дымить.
— На «Лукойле» на выезде с Бреста заправил экто, начала плохо заводится.
— Вот поэтому я никогда на «Лукойле» не заправляюсь. Несколько лет назад тоже жаловались на качество топлива.
Отметим, сообщения о проблемах с качеством топлива появились на фоне новостей о рекордных поставках белорусского бензина в Россию.