Венесуэльцы потребовали вернуть лидера оппозиции Мачадо домой 1 28.09.2026, 12:11

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Фото: Pedro Mattey/AP Photo/picture alliance

Противники режима вышли на улицы страны.

Сотни сторонников венесуэльской оппозиции вышли на улицы страны, требуя безопасного возвращения лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и проведения свободных президентских выборов. Акции прошли в Каракасе, Валенсии, Маракайбо и Мериде, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Участники митингов надели голубые футболки партии «Vente Venezuela» и колоннами на мотоциклах проехали по улицам столицы. Демонстранты скандировали «Свобода!» и потребовали объявить четкие сроки президентских выборов, которые ожидаются в 2027 году.

«Это не вопрос партий или политики. Это движение народа и для народа», — заявил на митинге в Каракасе активист «Vente Venezuela» Флавио Валентини.

Мачадо находится в изгнании уже около девяти месяцев. После отъезда в Осло для получения Нобелевской премии мира она пыталась вернуться в Венесуэлу, однако, по данным СМИ, семь попыток оказались безуспешными. Сторонники оппозици и обвиняют власти в блокировании ее возвращения, но венесуэльские власти это отрицают.

Ранее суд запретил Мачадо участвовать в выборах. Ее сторонник, выдвинутый вместо нее, по утверждениям оппозиции, набрал больше голосов, однако официальный результат был оспорен.

Сейчас страной руководит исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Представитель «Vente Venezuela» Энтони Ромеро заявил, что оппозиция рассчитывает на политический переход и новые выборы.

«Мы надеемся, что этот переход приведет нас к президентским выборам и поможет построить свободную демократическую страну», — сказал он.

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