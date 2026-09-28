Виталий Портников: Путину это не дано понять 28.09.2026, 12:42

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Виталий Портников

Украина — она больше, чем Киев.

Очередные массированные удары по Киеву вновь вернули в публичную дискуссию вопрос о том, почему Россия на протяжении веков наносит удары именно по столицам. Журналист и публицист Виталий Портников прослеживает историческую линию: разгром Киева в 1169 году, сожженный Батурин, большевистский террор 1918 года — и нынешние атаки дронов и ракет. Он доказывает, что Кремль до сих пор мыслит категориями столицецентричного государства:

— 13 ноября 1708 года. Войска под предводительством императорского фаворита Александра Меншикова захватывают гетманскую столицу Батурин. Они демонстративно, с особой жестокостью сжигают город и убивают всех мирных жителей — разумеется, не пытаясь выяснить, кто в войне поддерживал царя, а кто — гетмана.

Такое убийство гражданского населения — привычная тактика для Московского государства. Конечно, сама история этого государства как отдельного образования (тогда еще с центрами в Суздале и Владимире-на-Клязьме) началась с разорения Киева войсками, собранными князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого. Современники-летописцы с удивлением описывали разграбление города, изнасилования женщин, убийства мирного населения и поджоги церквей. При этом сам Боголюбский — как теперь Путин — даже не претендовал на власть в Киеве и оставил столицу Руси под властью своего брата Глеба. Этот дикий погром убедил, что Киев окончательно превратился для владык Залесья в чужой город, который можно только грабить и уничтожать. «С Андреем Боголюбским великорос впервые вышел на историческую арену».

8 февраля 1918 года в Киев входят большевики во главе с Михаилом Муравевым. Красные устраивают в городе настоящий террор, расстреливают людей тысячами — и вовсе не только солдат украинских армий. Они грабят, насилуют, сжигают.

Поэтому в новых атаках на Киев, в попытке Путина превратить украинскую столицу в прифронтовый город, нет ничего нового и даже удивительного. Заставить Украину отказаться от сопротивления путем уничтожения ее столицы — классика российского представления о «победе». В 1708 году столицей гетманского протогосударства был маленький Батурин — и его практически стерли с лица земли: город, который мы посещаем сегодня, — это уже новое поселение на руинах погрома. А в 1918 году и сейчас украинской столицей был и остается Киев — поэтому и пытаются уничтожить именно его, и это показательно.

Почему именно столицу? Россия — столицецентрическое государство. Это вопрос не Москвы как таковой, это вопрос размещения резиденции правителя. Мы говорим, что все вращается вокруг Москвы, — но до переезда большевистской столицы в Москву все вращалось вокруг Санкт-Петербурга или Петрограда. Большевики захватили власть в столице, и никакое сопротивление Москвы уже не имело никакого реального значения — началось «триумфальное шествие советской власти». В 1991 году Москва поддержала Ельцина, а не мятежников из Кремля, — и фактическая поддержка реванша со стороны хозяев российской провинции путчистам не помогла.

Россия воспринимает другие государства как построенные вокруг собственных столиц, считает Портников:

Уничтожить Киев с этой точки зрения — значит уничтожить Украину. Запугать Киев — значит запугать Украину. Поэтому и блицкриг Путин планировал именно как захват Киева, поскольку был уверен, что после смены власти в столице вся Украина присягнет коллаборационистам — как вся Россия всегда присягала тому, кто захватывал власть в Москве или Петербурге, даже если это был явный самозванец.

Конечно, страшно жить в Батурине, на который направляется армия опьяневшего Меншикова. Страшно жить в Киеве, на который нацелены российские дроны и ракеты. Но ведь Украина — она больше, чем Киев. Украина — это не город, даже не территория, которую нужно «зачистить» от несогласных. Это — идея народа и его свободы.

И это россиянам — от Андрея Боголюбского до Владимира Путина — понять просто не дано.

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