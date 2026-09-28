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БелАЗ может открыть сборочный завод в Монголии

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  • 28.09.2026, 13:16
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БелАЗ может открыть сборочный завод в Монголии

Там планируют выпускать тяжелую технику для карьеров и месторождений.

БелАЗ планирует создать в Монголии завод по сборке тяжелой техники. Об этом пишет информагентство «Финмаркет» со ссылкой на монгольские СМИ.

В ближайшей перспективе стороны будут изучать технические и экономические аспекты проекта. Наибольшую ценность завод имеет для крупных монгольских горнодобывающих предприятий. Техника БелАЗа используется в Монголии на открытых горных разработках и месторождениях полезных ископаемых, в том числе в угольных разрезах и на объектах в пустыне Гоби. На местном рынке работает официальный дилер и представитель белорусского производителя United Belaz Machinery.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорына Дамдинняма подчеркнул, что создание сборочного производства позволит увеличить количество рабочих мест, сохранить налоговые поступления и создать возможность для изготовления некоторых деталей и запчастей в Монголии.

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