В Беларуси A1 получил огромный штраф 8 28.09.2026, 13:40

5,104

Оператора наказали за принудительный перевод клиентов с архивных тарифов.

Экономический суд Минска оштрафовал мобильного оператора A1 на 109,7 млн рублей за перевод абонентов с архивных тарифов «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0» на более дорогой «Драйв Анлим». Еще 2250 рублей штрафа назначили должностному лицу компании, рассказали в МАРТ.

Речь идет о решении A1 с 1 июня 2025 года закрыть архивные тарифные планы «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0» с безлимитным интернетом и принудительно перевести абонентов на похожий, но более дорогой «Драйв Анлим». Пользователи TikTok активно обсуждали этот шаг. Однако после «с учетом многочисленных жалоб граждан» вмешался МАРТ — там прошла рабочая встреча с представителями операторов и Министерства связи.

В апреле 2026 года комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли признала такие действия нарушением антимонопольного законодательства. МАРТ сослался на подпункт 1.4 пункта 1 статьи 18 закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

По итогам разбирательства экономический суд Минска привлек A1 к административной ответственности и назначил штраф в размере 109,7 млн рублей. Должностное лицо предприятия оштрафовали еще на 2250 рублей.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com