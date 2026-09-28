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В Беларуси A1 получил огромный штраф

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  • 28.09.2026, 13:40
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В Беларуси A1 получил огромный штраф

Оператора наказали за принудительный перевод клиентов с архивных тарифов.

Экономический суд Минска оштрафовал мобильного оператора A1 на 109,7 млн рублей за перевод абонентов с архивных тарифов «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0» на более дорогой «Драйв Анлим». Еще 2250 рублей штрафа назначили должностному лицу компании, рассказали в МАРТ.

Речь идет о решении A1 с 1 июня 2025 года закрыть архивные тарифные планы «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0» с безлимитным интернетом и принудительно перевести абонентов на похожий, но более дорогой «Драйв Анлим». Пользователи TikTok активно обсуждали этот шаг. Однако после «с учетом многочисленных жалоб граждан» вмешался МАРТ — там прошла рабочая встреча с представителями операторов и Министерства связи.

В апреле 2026 года комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли признала такие действия нарушением антимонопольного законодательства. МАРТ сослался на подпункт 1.4 пункта 1 статьи 18 закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

По итогам разбирательства экономический суд Минска привлек A1 к административной ответственности и назначил штраф в размере 109,7 млн рублей. Должностное лицо предприятия оштрафовали еще на 2250 рублей.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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