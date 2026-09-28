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В Кремле началась истерика

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  • Валерий Чалый
  • 28.09.2026, 13:26
  • 8,632
В Кремле началась истерика
Валерий Чалый

Путин поднимает ставки.

Фактически нет сомнений, что враг вернулся к стратегии эскалации. Ничего нового. Захват части Грузии «прикрыли» попыткой аннексии Крыма. Крым - попыткой захватить весь Донбасс. Донбасс - попыткой покорить всю Украину. Не получается...

Как поднять ставки еще выше? Есть три очевидных варианта.

Первый - ядерный шантаж. Уже пробовали в 2022-м. Получили «по рукам». Вероятность сейчас низкая.

Второй - продолжать в Украине, с акцентом на террор против гражданского населения. Для принуждения к капитуляции. Надеются, но сомневаются, что сработает.

Третий - все же атаковать, так или иначе, соседние страны НАТО и ЕС, чтобы напугать европейцев и повлиять на помощь Украине.

Что легче сделать и «продать» своим подданным? Похоже, ответ на поверхности. И не ищите какой-то человечности и оценки потерь у тех, кто уже перешел все границы. Их поведением управляет абсолютно невротическое мышление, где нет места логике - только сплошные комплексы. Эта истерика - от бессилия и понимания, куда все идет. И будущее вполне предсказуемо. Но негативные последствия есть уже сейчас, и они еще принесут много беды.

Лекарство «переговорами» здесь уже не поможет. Невротик будет продолжать свое преступное дело, пока его стратегия приносит хоть какой-то результат. Он не остановится, пока его не остановить силой.

В сухом остатке: пока ключевые страны Европы реально не включатся в войну на стороне Украины, война в Европе будет продолжаться. Единственный способ не дать россиянам растягивать войну на годы - сделать все же несколько шагов на опережение. Сделать эти шаги в более выгодных условиях, чем ждать, когда сапог российского солдата ступит и на вашу землю.

Шанс еще есть. Может, все же найдутся наконец лидеры, которые его не упустят.

Валерий Чалый, «Фейсбук»

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