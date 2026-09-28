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Главный удар по Путину может нанести не армия

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  • 28.09.2026, 13:43
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Главный удар по Путину может нанести не армия
Фото: Artem Priakhin / SOPA Images/Sipa USA

Война Кремля с реальностью обречена.

Одних санкций и военного давления недостаточно, чтобы заставить Кремль изменить курс в войне против Украины. Западу следует сосредоточиться на другой уязвимости российской власти — ее контроле над информацией, пишет Центр анализа европейской политики (CEPA) (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперт центра Джон Кристер Теннесен считает, что Путин способен игнорировать растущую цену войны, поскольку в авторитарной системе решения принимаются не так, как в обычной политической среде. Поэтому вместо попыток изменить взгляды самого российского президента Западу предлагают ослаблять способность Кремля убеждать граждан в собственной версии происходящего.

Речь идет прежде всего о поддержке независимых СМИ, работающих в эмиграции.

«Борьба за будущее России — это не только борьба за территории, военные возможности или экономические ресурсы. Это также борьба за реальность», — пишет Теннесен.

Западные политики сами иногда усиливают российскую пропаганду, когда повторяют отдельные тезисы Москвы, например о расширении НАТО как причине войны. Такие заявления Кремль использует как подтверждение собственной версии событий.

Поддержка независимой журналистики должна стать частью общей стратегии Запада: помогать СМИ обходить блокировки, укреплять их устойчивость и не давать западной дипломатии сигналов, которые могут подтвердить кремлевскую картину мира.

«Цель не в том, чтобы навязать российскому обществу западную версию событий, а в том, чтобы разрушить монополию Кремля на реальность», — говорится в статье.

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