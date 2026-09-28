Венгерский парламент лишил премьера Мадьяра неприкосновенности

Венгерский парламент лишил премьера Мадьяра неприкосновенности3
- 28.09.2026, 14:00
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Решение поддержали 139 депутатов.
Парламент Венгрии 28 сентября проголосовал за приостановку депутатской неприкосновенности премьер-министра страны Петера Мадьяра в связи с делом о краже мобильного телефона в июне 2024 года. Об этом сообщает издание Index.
По версии прокуратуры, Мадьяр поссорился в одном из клубов Будапешта с посетителем, который снимал его на телефон, отобрал смартфон и выбросил его в реку. Мадьяр утверждал, что мужчина с телефоном провоцировал конфликт, снимал посетителей клуба без их согласия и угрожал ему. Он называл его «оплаченным провокатором от партии „Фидес" уже бывшего премьера Виктора Орбана».
Заседание парламента началось с задержкой примерно на 20 минут из-за позиции «Фидес», представители которой заявили, что не желают участвовать в «политическом кукольном театре».
Сам политик заявил, что готов отказаться от неприкосновенности. «Я беру на себя ответственность за все свои действия и я верю, что каждый, кому нечего бояться, открыто выступит и возьмет на себя ответственность. Я прошу Национальное собрание, особенно членов фракции „Тиса", приостановить мою неприкосновенность. Мне нечего скрывать, я бы сделал то же самое сейчас, что и тогда», – заявил премьер-министр.
Решение поддержали 139 депутатов.