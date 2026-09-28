Как живут минские комиссионки 28.09.2026, 14:17

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Фото: Times.by

Они конкурируют с маркетплейсами, но все еще находят своих покупателей.

В советские годы комиссионные магазины были отдушиной для модников. Там часто можно было найти импортные товары, которые сдавали после заграничных командировок. Особенно популярными такие магазины оказались во времена дефицита, когда в отличие от обычных торговых точек в комиссионках можно было купить хоть что-то из одежды, мебели и посуды, причем по адекватной цене.

Сегодня в Минске есть несколько магазинов, которые работают по классическим принципам комиссионок. Это не секонд-хенды и не ломбарды. Комиссионки помогают клиентам продать ненужные вещи, а за это получают часть от стоимости. Здесь можно найти и винтажную бижутерию, и советский хрусталь, и современную одежду и обувь, и даже мебель.

Times.by посмотрел, что и за какие деньги можно найти в столичных комиссионках и как они выживают в эпоху маркетплейсов и интернет-барахолок.

Что продают в старейшей комиссионке столицы

Один из старейших в Минске комиссионных магазинов находится на Партизанском проспекте. Его ни с чем не перепутаешь, потому что прямо над входом красуется вывеска на белорусском языке – «Камiсiйны».

Особенность магазина в том, что здесь можно найти не только одежду, обувь, сумки, украшения, посуду, часы, технику, меховые изделия, антиквариат, уникальные раритетные фотоаппараты и граммофоны, но и мебель.

Сегодня как раз день приема товаров. Кто-то собрал пакет почти новой одежды, у кого-то – книги и посуда…

Пенсионерка Валентина Ивановна Рыжевич заглянула поинтересоваться, можно ли принести на продажу коллекцию фарфоровых кукол, которую она начала собирать через журналы еще в начале 2000-х.

«Думала, будут внучки играть, а у меня одни внуки! – говорит она. – Что-то подарила, но много экземпляров осталось – в коллекции очень качественные куклы».

Валентина Ивановна комиссионки посещает десятки лет: что-то покупает сама, что-то сдает. Даже вспомнила случай, как когда-то принесла импортные финские сапоги, которые купила во времена дефицита по талонам.

В магазине отмечают, что до эры маркетплейсов и интернет-барахолок в их комиссионке было не протолкнуться от покупателей. По сравнению с тем временем спрос на товары в таких магазинах упал, но их ценителей все равно много.

Одни приходят в комиссионку, чтобы приобрести что-то по более низкой цене. Те же студенты, которым нужно быстро и недорого обставить арендованную квартиру, или дачники, которые покупают одежду и обувь, чтобы носить около дома или ходить в лес.

А кто-то ищет здесь уникальную вещь или планирует закрыть внутренний гештальт. Например, в детстве дома у родителей был сервиз, как продают в комиссионке, и просто хочется сейчас обладать таким же.

Комиссионка на Партизанском проспекте считается универсальной: здесь продают все, что только можно вообразить, но без существенных следов износа.

Цены на товары здесь в разы ниже, чем если бы это была новая вещь из магазина. Вот хрустальная конфетница всего за 15 рублей, а вот кружевной воротничок за 28 рублей и распашной навесной кухонный шкаф за 110 рублей.

В комиссионке можно найти абсолютно неожиданные экспонаты: например, сочинения философа Гете или рубашку для крещения в реке Иордан.

Молодежь скупает пластинки и посуду, а туристы – хрусталь

Еще один столичный комиссионный магазин – «Монетка». Он расположен на первом этаже многоквартирного дома рядом со столичной станцией метро «Московская». До 1974 года здесь была двухкомнатная квартира, через какое-то время на этих квадратных метрах разместился магазин косметики, а в последние годы – комиссионка.

В магазине признаются, что выделить самые ходовые позиции сложно, потому что покупатели берут абсолютно все. Например, недавно заглянули туристы из России – и скупили почти весь хрусталь, а у молодежи сейчас в тренде старые книги, пластинки, посуда, брендовая одежда Zara, Levi’s или Louis Vuitton.

«Кажется, что молодые люди привыкли все делать на бегу, но многие из них приходят и покупают чайные или кофейные пары, чтобы медленно пить кофе в уютной домашней обстановке. Или, например, ищут посуду времен ГДР, чтобы получать от нее эстетическое удовольствие во время обеда», – рассказывают продавцы.

Магазин здесь небольшой, но на этих площадях умещается очень много товаров. Вот вышитый ручник всего за 52 рубля, настольные часы «Луч» из лимитированной коллекции за 50 рублей, советский светильник из мрамора в виде домика за 95 рублей.

«У очень многих вещей здесь своя история, – говорит продавец. – Вот, например, хрустальная ваза для фруктов – владелица помнит, как когда-то везла ее из Чехии. А вот сервиз – женщина говорила, что родители не давали им пользоваться, в итоге сейчас он попал в комиссионку в идеальном состоянии».

Минчанка Анжелика Лапец часто заходит в комиссионные магазины и ищет здесь винтажные украшения для своей коллекции, которую впоследствии планирует передать дочери.

«В детстве я собирала марки, потом долгие годы ничего не коллекционировала, но хотелось бы что-то оставить, что дочь потом передаст своим детям, – отмечает собеседница. – Мои родители когда-то служили в ГДР, и мама привезла оттуда бокалы из цветного немецкого хрусталя. Мамы уже нет, а эти бокалы у меня есть».

В этот раз Анжелика приобрела в комиссионке винтажные брошки для своей коллекции украшений и бижутерию с кристаллами в виде арбузного стекла.

Юлия Сахарова, напротив, чаще всего приходит в такие магазины не покупать, а что-то сдавать.

«Я приношу в комиссионные магазины вещи уже четыре года, – говорит она. – У меня такая позиция: лучше сдать то, что не нужно, и купить то, что нужно. Собирательство не для меня, надо освобождаться от вещей. Безусловно, есть что-то, что из моих лотов не покупают, но большинство распродается».

Как формируется цена в комиссионках?

Ассортимент в комиссионках, как правило, подбирают руководители магазина. Они же договариваются о цене на товар с комитентом – так на юридическом языке называют того, кто вещи принес.

Комитент должен быть совершеннолетним и прийти со своим паспортом, так как принятые для продажи предметы оформляют официально, и они проходят через бухгалтерию.

Каждый магазин сам формирует критерии – что принимать, а что нет, но общее требование – предметы должны быть в хорошем состоянии.

Магазины берут вещи на реализацию на два месяца, о стартовой цене продажи договариваются, учитывая спрос. При этом стоимость в течение этого времени может дважды снижаться. Например, если чайную пару изначально решили продать за 20 рублей, то по истечении двух месяцев товар могут купить уже примерно за 11 рублей. От этой суммы магазины берут себе комиссию за услуги в районе 40-50%. То есть на выходе человек получит около 5,5 рубля.

Если товар не продали, вознаграждение магазину может быть в районе 5% в месяц от стартовой стоимости. Размер зависит от точки продаж.

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