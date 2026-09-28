Лукашенко и «коридорный ястреб» 5 Андрей Бронишевский

28.09.2026, 18:53

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Какая диктатура, такие и генералы.

В понедельник Лукашенко назначил замглавы своей администрации генерала Муравейко. Бывают генералы боевые, бывают — паркетные, а белорусский персонаж — настоящий коридорный. Потому что бывший начальник генштаба прославился, когда прорубал коридор через Литву, маневрировал в районе Сувалкского коридора и грозил соседям ядерной бомбой. В общем, побеждал НАТО как мог. Правда, исключительно виртуально.

Альтернатива для Лукашенко

Сам Лукашенко объяснил, что главный смысл назначения – не в усилении позиций силовиков. Исходя из его слов, главный смысл – в усилении контроля над силовиками.

«То, что идет усиление этой составляющей — силового сектора и направления нашей страны, — это естественно. Потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Мне… важно иметь несколько, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях», — сказал Лукашенко.

Поэтому Лукашенко сразу уточнил, что новым назначением Муравейко никому из бывших коллег не обязан. По словам Лукашенко, назначение было его личной инициативой. И даже для Совета безопасности это назначение стало сюрпризом.

«Поэтому будьте свободны от всех», — сказал Лукашенко.

Новый замглавы администрации пообещал соответствовать. Сказал, что альтернативную точку зрения он обеспечит. Правда, есть нюанс.

«Это не значит, что она будет отличаться от данных представителей силового блока», — сказал Муравейко.

Наш ястреб

То есть, бывшие коллеги могут спать спокойно. Со стороны нового замглавы администрации им ничего плохого не угрожает. Хотя вообще новый замглавы администрации – орел. Местами даже ястреб. Таких ястребов среди белорусских генералов еще поискать.

Широкое международное признание пришло к генералу Муравейко в 2023 году, когда он пообещал прорубить коридор через Литву силой беларуского оружия. Правда, пока от прорубания коридора пообещал воздержаться. А то «некоторые силы на Западе» могут неправильно понять.

Некоторые все поняли правильно. Литва заявила официальную ноту протеста. Но тяги к коридорам генерал Муравейко после этого не потерял. Осенью 2025 года и уже в 2026 году генерал Муравейко командовал маневрами в районе Сувалкского коридора. При этом объяснял, что «наступательных действий» он не рассматривает. Зато хвалился, что научился обращаться с ядерной бомбой и, если надо, готов ее применить.

«Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — говорил Муравейко в 2024 году.

Правда, в последнее время белорусский ястреб стал уже не таким воинственным, как раньше. По чужим коридорам не шатается, ядерной бомбой не пугает. А вместо глобального переустройства мира сосредоточился на нуждах белорусской территориальной обороны.

Так что в администрации Лукашенко он будет как раз на своем месте. Потому что какая страна, такие в ней и ястребы. Других все равно взять негде.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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