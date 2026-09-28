Названы лучшие продукты для профилактики онкологических заболеваний 2 28.09.2026, 15:07

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Диетологи советуют регулярно добавлять их в ежедневный рацион.

Медицинские исследования подтверждают, что грамотное составление ежедневного меню играет существенную роль в профилактике онкологических заболеваний. По мнению диетологов, определенные пищевые компоненты способны не только снабжать организм базовыми нутриентами, но и активировать защитные механизмы против патологических изменений на клеточном уровне.

Об этом рассказали в Womans World.

Роль растительных нутриентов в защите организма

Особое место в противораковой диете занимают крестоцветные культуры, включая брокколи, кейл, рукколу и различные сорта капусты. Их ключевым достоинством является высокая концентрация сульфорафана — природного соединения, стимулирующего процессы клеточной детоксикации. Параллельно с этим бобовые культуры, такие как чечевица и фасоль, обеспечивают поступление растительной клетчатки. В процессе ее расщепления полезная микрофлора кишечника синтезирует бутират, обладающий способностью сдерживать рост атипичных клеток.

Антиоксиданты, грибы и гормональная защита

Значительный вклад в профилактику вносят овощи семейств луковых (чеснок и репчатый лук), богатые кверцетином и серосодержащими соединениями, снижающими риски опухолей пищевода и яичников. Съедобные грибы препятствуют ангиогенезу — формированию кровеносных сосудов, питающих новообразования. В свою очередь, ягоды, орехи и семена (включая грецкие орехи и лен) поставляют полифенолы и лигнаны, которые уменьшают хроническое воспаление и снижают вероятность развития гормонозависимых форм рака. Специалисты напоминают, что максимальный профилактический эффект достигается лишь при сочетании разнообразного питания со здоровым образом жизни и регулярным скринингом.

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