Зеленский пообещал России ответ за удар по НАН Украины

Зеленский пообещал России ответ за удар по НАН Украины15
- 28.09.2026, 15:28
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Кремлю придется отвечать за преступления.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по зданию Национальной академии наук (НАН) в центре Киева и другие атаки РФ в понедельник, 28 сентября.
По его словам, сейчас на месте удара продолжается спасательная операция.
«Задействованы все службы. Сегодня в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и автозаправки, в Днепре — бизнес-центр, а в других городах и регионах — также гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Зеленского.
Президент подчеркнул, что ответ Украины России обязательно будет.
«И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины — поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия», — подчеркнул украинский лидер.
После ночных и утренних атак 28 сентября Россия продолжила атаковать Киев реактивными дронами днем. В частности, российский реактивный БПЛА нанес прямой удар по главному зданию Национальной академии наук в историческом центре Киева.