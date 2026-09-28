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Зеленский пообещал России ответ за удар по НАН Украины

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  • 28.09.2026, 15:28
  • 6,884
Зеленский пообещал России ответ за удар по НАН Украины
Владимир Зеленский

Кремлю придется отвечать за преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по зданию Национальной академии наук (НАН) в центре Киева и другие атаки РФ в понедельник, 28 сентября.

По его словам, сейчас на месте удара продолжается спасательная операция.

«Задействованы все службы. Сегодня в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и автозаправки, в Днепре — бизнес-центр, а в других городах и регионах — также гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Зеленского.

Президент подчеркнул, что ответ Украины России обязательно будет.

«И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины — поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия», — подчеркнул украинский лидер.

После ночных и утренних атак 28 сентября Россия продолжила атаковать Киев реактивными дронами днем. В частности, российский реактивный БПЛА нанес прямой удар по главному зданию Национальной академии наук в историческом центре Киева.

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