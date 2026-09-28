Lamborghini назвала главное качество суперкара будущего 5 28.09.2026, 15:51

Фото: Motor1

На первый план выходят управляемость, звук и эмоции от вождения.

Lamborghini считает, что одной скорости скоро будет недостаточно, чтобы автомобиль считался настоящим суперкаром. Причина в стремительном развитии электромобилей, которые уже способны разгоняться до 100 км/ч за считанные секунды, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Фото: Motor1

Один из директоров компании Паоло Раккетти заявил, что традиционная гонка за лучшими показателями разгона теряет смысл. По его словам, даже обычные седаны и кроссоверы на электротяге могут показать динамику, которая раньше считалась прерогативой суперкаров.

Фото: Motor1

«Скорость по-прежнему важна, но ее уже недостаточно, чтобы назвать автомобиль суперспорткаром», — сказал Раккетти. По его мнению, все большее значение будут иметь управляемость, поведение машины на дороге и эмоции от вождения.

Lamborghini одновременно не отказывается от электрификации. Revuelto, Temerario и Urus SE получили гибридные силовые установки, а первая полностью электрическая модель марки была отложена на неопределенный срок.

При этом возвращать механическую коробку передач компания не планирует. Раккетти отметил, что поклонники традиционных Lamborghini наверняка будут просить о такой версии, однако марка намерена двигаться вперед.

В Lamborghini считают, что будущим суперкарам придется предлагать покупателю не просто максимальную скорость, а особые ощущения за рулем. Этому должны помогать звук двигателя, высокие обороты, управляемость и характер автомобиля.

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