В Минске назвали самый красивый двор года 2 28.09.2026, 16:25

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фото: onliner.by

Как он выглядит и где находится.

Каждый год в Минске определяют лучший двор, лучший подъезд, самый красивый придомовой палисадник. Нередко результаты конкурса, проводимого ЖКХ, вызывают вопросы: мол, видали и симпатичнее. Но в 2026 году победителем смотра стал по-настоящему классный двор. 25 тысяч «квадратов» превратили в полноценную зону отдыха для детей всех возрастов (и даже немного — для взрослых).

Находится лучший минский двор на улице Герасименко. Захотите увидеть лично — идите в сторону домов №29, 33, 41 и 45. Здесь между многоэтажками, детским садом и музыкальной школой и притаился «Ангарский диснейленд».

Спрятался он в тени высоких деревьев, в том числе хвойных. Секрет в том, что лучший двор «предвосхищает» местный лесопарк. Отсюда весь этот зеленый колорит и огромные площади.

Благоустройством территории занималось ЖКХ Заводского района. К созданию уюта приложило руку и «Минское лесопарковое хозяйство», в ведении которого и находятся все местные елки-иголки. Новое место для отдыха получило на удивление живое, не бюрократическое название: «Движ парк „Территория улыбок“».

Как уточняет агентство «Минск-Новости», первый новый объект, который появился в «Движ-парке», — это детский игровой комплекс «Князь Гедимин». Он «вырос» из гражданской инициативы: местные жители в 2025 году подали заявку, которую в Мингорсовете одобрили. Согласно Закону «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», инициаторы вносят не менее 10% от стоимости проекта, остальное покрывается из бюджета.

Устройство комплекса обошлось в 75 тыс. рублей, из которых жильцы оплатили 7,5 тыс.

Помимо привычных детских «развлекалок», во дворе установили три батута (детям будет, где выпрыгать свою радость) и троллей — один из самых популярных аттракционов.

— Для устройства аттракциона тщательно подыскивали место — оно должно быть под определенным наклоном. Оттолкнулся — и поехал. Причем «сидушка» на всем протяжении между опорами находится на расстоянии 40—50 см от земли, — уточнила заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Заводского района Елена Коляго. — Троллей так понравился жильцам, и не только детям, что к нему выстраивается очередь.

Установили в новом дворе-парке и спортивную площадку с антивандальными тренажерами. Здесь родители смогут найти свих детей-подростков.

На благоустройство такого двора ушла большая часть лета. А вот 2-е место в ежегодном смотре-конкурсе заняла дворовая территория в Центральном районе возле дома №12 на улице Заславской. 3-е место разделили дворы в Октябрьском районе в окружении домов №6/1, 6/2 на ул. Асаналиева и в Советском районе возле дома №20/1 на ул. Гамарника.

— С каждым годом конкурс становится масштабнее, проекты — продуманнее, а география участников — шире, — отметили в МГЖХ.

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