ВСУ до сих пор удерживают позиции в Курской области 3 28.09.2026, 16:34

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Украинский генерал назвал районы, которые контролируют Силы обороны.

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на территории Курской области РФ в районе населенных пунктов Новый Путь и Политотдельский. Об этом заявил командующий 8-м корпусом ДШВ, генерал Дмитрий Волошин в интервью «BBC Украина».

«Да, они до сих пор есть (позиции восьмого корпуса ДШВ на территории Курской области). Я могу даже назвать, где именно. Это район населенного пункта Новый Путь, например, где мы контролируем весь лесной массив вокруг него. Также мы контролируем район населенного пункта Политотдельский и прилегающий лесной массив. Да, это небольшие отдельные участки на Курщине, но они до сих пор есть», – сказал он.

По словам командира, примерно год назад россияне вели себя более агрессивно и хотели выбить ВСУ из Курщины, «но оставили там значительное количество личного состава и отказались от этой задачи».

«Мы, конечно, тоже дальше не продвигались, потому что у нас есть свои проблемы, с которыми нужно разбираться. С точки зрения военного искусства, возможно, они и поступили правильно: зачем «драться» за пару-тройку километров своей территории, которая по сути ни на что не повлияет, если можно попытаться расширить свою зону контроля на нашей территории. Россияне здесь пытаются создать «буферную зону», ищут слабые места, но у них не получается», – отметил Волошин.

Кроме того, он добавил, что их основная цель – это город Сумы, областной центр на границе.

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