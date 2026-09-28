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В РФ пожаловались на «травму» у «новой любовницы Путина»

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  • 28.09.2026, 17:09
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В РФ пожаловались на «травму» у «новой любовницы Путина»
Владимир Путин и Камила Валиева
Фото: ТАСС

Депутатка Госдумы назвала последствия допингового скандала «колоссальной травмой».

Российская фигуристка Камила Валиева перенесла психологическую травму из-за якобы несправедливой дисквалификации за употребление допинга. Спортсменка была отстранена на четыре года, а после истечения срока наказания у нее отобрали так называемый нейтральный статус, что является издевательством, пишет OBOZ.UA.

Такое лицемерное мнение в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА «Новости» выразила олимпийская чемпионка и депутатка Госдумы Ирина Роднина. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина потребовал не критиковать Валиеву после ее провального выступления на контрольных прокатах сборной России.

Роднина высказалась о Валиевой

«Вопрос не в санкциях, а в том, что она долгое время отсутствовала и не тренировалась, в отличие от других. Психологическая травма колоссальная. Она заметно выросла», – сказала Роднина.

До этого сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

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