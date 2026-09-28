Зеленский наградил выходца из Беларуси орденом «За заслуги» 28.09.2026, 16:40

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Юрий Арошидзе и Владимир Зеленский, Нью-Йорк, США, 23 сентября 2026 года

Фото: Protez Foundation

Юрий Арошидзе помогает украинцам, потерявшим конечности на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США наградил выходца из Беларуси и сооснователя Protez Foundation Юрия Арошидзе орденом «За заслуги» III степени. Церемония прошла 23 сентября в Нью-Йорке во время встречи Зеленского с представителями украинского сообщества, сообщает «Зеркало».

Бизнесмен беларусского происхождения получил государственную награду Украины за помощь сотням людей в восстановлении после ампутации. После начала полномасштабного вторжения России Юрий вместе с Яковом Градинаром основал в США Protez Foundation, чтобы помогать украинским военным, мирным жителям и детям, потерявшим конечности.

Юрий Арошидзе и Владимир Зеленский, Нью-Йорк, США, 23 сентября 2026 года

Фото: Protez Foundation

На сегодня у команды Protez Foundation четыре действующих центра протезирования, еще два готовятся к открытию. За время работы фонд обеспечил протезами более 1500 украинцев, включая более 30 детей. Более того, помощь не заканчивается выдачей протеза: пациенты проходят реабилитацию и получают поддержку во время возвращения к повседневной жизни.

Команда также создала Protez Academy, чтобы развивать протезирование и реабилитацию в Украине. В рамках программ академии обучение уже прошли более 800 участников.

Для Protez Foundation государственная награда Юрия Арошидзе означает признание совместной работы всей команды, доноров, партнеров и волонтеров, отмечают в самой организации.

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