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Foreign Affairs: Дроны меняют арсенал демократии

  • 28.09.2026, 16:21
Foreign Affairs: Дроны меняют арсенал демократии

США и союзники перестраивают подход к войне нового поколения.

Война в Украине показала, что западным странам недостаточно иметь небольшое количество дорогих и технологически сложных вооружений. США и их союзникам необходимо перестроить оборонную промышленность под массовое производство дронов и боеприпасов, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В качестве ключевого примера издание приводит украинскую операцию «Паутина» 1 июня 2025 года, когда беспилотники нанесли удары по российской стратегической авиации на нескольких аэродромах. Киев заявлял о поражении десятков самолетов, хотя масштабы ущерба независимо подтвердить полностью не удалось.

Главным преимуществом в новой войне становится не стоимость отдельных платформ, а способность быстро производить и применять большое количество относительно дешевых систем.

«Масштаб — способность применять больше вооружений быстрее и дольше — имеет решающее значение», — пишет Foreign Affairs.

Проблема Запада заключается не только в недостаточных объемах производства. Военные системы США и союзников часто создаются как закрытые платформы с собственным программным обеспечением и плохо взаимодействуют друг с другом. Это замедляет передачу информации и снижает эффективность войск.

Отдельное внимание уделяется искусственному интеллекту. Современное поле боя генерирует столько данных, что человеку трудно обрабатывать их с необходимой скоростью. Поэтому армии должны объединять различные сенсоры и системы в единую цифровую среду.

Эксперты предлагают создать общий рынок оборонных технологий для союзников США, где главным условием поставки станет совместимость вооружений.

«Цифровая и промышленная совместимость — фундамент национальной мобилизации», — говорится в материале.

Такой подход позволит быстрее масштабировать производство и при необходимости задействовать промышленные мощности разных стран для затяжного конфликта.

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