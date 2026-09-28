Момент настал 3 Валерий Пекар

28.09.2026, 16:05

2,392

Украина и Европа должны устоять вместе.

Трудные времена порождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена порождают слабых людей. А слабые люди создают трудные времена.

Эта фраза, ставшая популярной благодаря Майклу Хопфу, отражает идею, корни которой уходят аж к Ибн Халдуну. Сегодня западная цивилизация находится на последней стадии этого исторического цикла. Европейцы, которые на протяжении последних 500 (а то и 2500) лет были самыми энергичными, сообразительными, брутальными, вдумчивыми, упорными, жестокими, изобретательными, сплоченными, бесстрашными, проницательными завоевателями, творцами смыслов, первооткрывателями, путешественниками, изобретателями, учеными и художниками, в конечном итоге создав нынешний мир в том виде, в котором он существует, – эти европейцы теряют продуктивность, инновационность и готовность защищать свой мир

Американцы, создавшие сильнейшее государство планеты и самую инновационную экономику и перестроившие под себя мировой порядок, – эти американцы принялись разрушать собственные государственные институты и мировой порядок, избавляться от союзников и партнеров по всему миру и отступать со всех форпостов, отказываясь от той роли, которая принесла им деньги, славу и власть.

Вступление западной цивилизации в последнюю часть исторического цикла делает нашествие варваров практически неизбежным. История доказывает, что сам по себе упадок добродетелей не приводит к упадку цивилизации. Нужен еще один фактор: распространение технологий на варварские территории, граничащие с цивилизацией. Только тогда, когда варвары получают доступ к этим технологиям, они способны бросить вызов старым гегемонам. Этот момент наступил.

В тот момент, когда варвары стоят на пороге, выясняется одна неприятная вещь. Оказывается, что нет никаких общечеловеческих ценностей, а есть ценности той цивилизации, к которой ты принадлежишь. И люди твоей цивилизации выбирают: защищать их или опустить руки. Украине нужна Европа просто потому, что иначе Украина не устоит. Поэтому мы сейчас являемся большими европейцы (и большими еврооптимистами), чем значительная часть европейцев. Мы либо вместе выберемся, либо вместе утонем.

Сегодня Европа потенциально находится под угрозой с трех сторон – с востока, юго-востока и юга. Если бы у европейцев было стратегическое мышление, они бы срочно занялись обеспечением своей безопасности хотя бы с востока, где уже пылает, чтобы иметь шансы потом справиться с двумя другими вызовами. Войну на два (а тем более на три) фронта Европа не вытянет.

Когда-то Юваль Ной Гарари самоуверенно написал, что человечество преодолело три величайших бедствия – эпидемии, войны и голод, их теперь никогда не будет. COVID-19 и российское вторжение опровергли два из них, на очереди третье – наступит день, когда миллионы голодающих африканцев будет отделять от европейских запасов продовольствия лишь Средиземное море, а наше зерно не сможет их спасти, потому что Черное море будет закрыто.

Здесь должен был бы быть какой-то глубокомысленный вывод, но его нет. Вместо этого скажу так, как слышал в маршрутках: если начнется третья мировая, лучше жить в Украине, потому что здесь по крайней мере знают, что делать.

Моя мечта (скорее всего, нереальная, но мечтать не запретишь) – чтобы Украина была, как Испания во второй четверти ХХ века: в 1930-е в Испании был ад, а остальные наслаждались спокойной жизнью. Наступили 1940-е, и ад был по всей Европе, а в Испании было безоблачное небо. Возможно, это произойдет с нами, когда начнется война, но для этого нам еще нужно немало сделать

Валерий Пекар, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com