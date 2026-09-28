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Внезапно скончался командир взвода минского ОМОНа

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  • 28.09.2026, 16:58
  • 18,992
Внезапно скончался командир взвода минского ОМОНа

Причина смерти 43-летнего Алеся Бакана не сообщается.

Пресс-служба МВД сообщила о прощании с командиром взвода ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алесем Баканом. Похоронили его 28 сентября, а смерть наступила двумя днями ранее, 26 сентября.

Алесь Бакан родился 27 августа 1983 года. В органах внутренних дел служил с 2004 года, в 2011‑м окончил Могилевский высший колледж МВД. У него остались жена и 13‑летний сын.

Причина смерти омоновского командира не сообщается.

Фото: пресс-служба МВД
Фото: пресс-служба МВД
Иван Кубраков на похоронах. Фото: пресс-служба МВД
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