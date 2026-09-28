Ученые объяснили силу человеческого лица 28.09.2026, 17:15

Взгляд и мимика помогают снижать напряжение и лучше понимать друг друга.

Лицо играет важную роль в человеческом общении, помогая оценивать эмоции, внимание и реакцию собеседника. Психологи и философы рассматривают лицо не просто как часть внешности, а как один из главных элементов человеческого контакта, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Люди постоянно считывают выражение лица вместе с голосом, жестами и позой, причем значительная часть этой оценки происходит автоматически. По выражению собеседника мы пытаемся понять, безопасно ли рядом с ним, слушает ли он нас, сердится или готов к контакту.

Незначительное изменение мимики может изменить ощущение от разговора еще до того, как человек осознает причину.

Лица важны и для процесса совместной эмоциональной регуляции. Спокойный взгляд, выражение лица и голос могут помогать другому человеку снизить напряжение. Это особенно важно для людей, переживших травматический опыт и ставших более чувствительными к сигналам возможной опасности.

«Наши чувства написаны у нас на лицах», — подтверждают ученые.

Открытое лицо само по себе не гарантирует доверия или безопасности. Однако оно дает собеседникам дополнительный поток информации, который помогает подстраиваться друг к другу, сопереживать и замечать изменения в состоянии.

«Я здесь. Я вижу тебя», — так авторы описывает главное послание, которое может передавать человеческое лицо.

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