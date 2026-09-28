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В Беларуси зарегистрировали первые криптобанки

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  • 28.09.2026, 17:26
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В Беларуси зарегистрировали первые криптобанки

Но работать они пока не смогут.

В Беларуси зарегистрировали первые криптобанки. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий, сообщили в пресс-службе правительства.

Указ о деятельности криптобанков вступил в силу уже с июля 2026 года. По словам Турчина, все это время шла подготовительная работа по реализации документа.

«Был принят целый ряд постановлений Правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета Парка высоких технологий, реализованы необходимые организационные меры», сообщил глава Совета Министров.

В результате сразу две организации стали резидентами ПВТ в статусе криптобанков.

После заседания совета первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Дмитрий Калечиц рассказал, что будет с новыми резидентами.

Он не сообщил названия компаний, но описал их как «известные игроки на крипторынке, которые имеют достаточно хороший опыт работы в криптосфере».

Перед регистрацией организации провели большую работу, сформировали профессиональные команды, прошли технические и юридические аудиты.

Впрочем, пока что криптобанки не смогут работать. В отношении таких организаций работает двойное регулирование – от ПВТ и Нацбанка.

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