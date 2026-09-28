Украинские пограничники разгромили штурм РФ под Харьковом 28.09.2026, 17:21

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Ликвидированы десятки оккупантов, еще четверо взяты в плен.

Бойцы пограничной бригады «Гарт» отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском направлении и нанесли противнику значительные потери.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», пограничники пресекли попытку российских войск прорваться к украинским позициям и отразили атаки противника.

В результате боевых действий бойцы Сил обороны ликвидировали 73 российских военных, еще 27 ранили, а четырех оккупантов взяли в плен.), пограничники пресекли попытку российских войск прорваться к украинским позициям и отразили атаки противника.

В результате боевых действий бойцы Сил обороны ликвидировали 73 российских военных, еще 27 ранили, а четырех оккупантов взяли в плен.

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