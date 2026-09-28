закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники разгромили штурм РФ под Харьковом

  • 28.09.2026, 17:21
  • 1,854
Украинские пограничники разгромили штурм РФ под Харьковом

Ликвидированы десятки оккупантов, еще четверо взяты в плен.

Бойцы пограничной бригады «Гарт» отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском направлении и нанесли противнику значительные потери.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», пограничники пресекли попытку российских войск прорваться к украинским позициям и отразили атаки противника.

В результате боевых действий бойцы Сил обороны ликвидировали 73 российских военных, еще 27 ранили, а четырех оккупантов взяли в плен.), пограничники пресекли попытку российских войск прорваться к украинским позициям и отразили атаки противника.

В результате боевых действий бойцы Сил обороны ликвидировали 73 российских военных, еще 27 ранили, а четырех оккупантов взяли в плен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров