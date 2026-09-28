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Десятки политзаключенных вышли на свободу в Венесуэле

  • 28.09.2026, 17:40
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Десятки политзаключенных вышли на свободу в Венесуэле

Освобождения произошли после встречи Делси Родригес с Дональдом Трампом.

Венесуэльские власти освободили десятки политзаключенных, спустя несколько дней после встречи исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Среди освобожденных оказался Уайлдер Васкес, получивший в 2018 году пять лет тюрьмы по делу о предполагаемом заговоре против диктатора Николаса Мадуро. Также на свободу вышли Мигель Кастильо Седеньо, которого правозащитная организация «Foro Penal» называла незаконно задержанным с 2019 года, и Фрэнк Кабаньяс, проведший за решеткой девять лет.

Заместитель руководителя «Foro Penal» Гонсало Химиоб заявил об освобождении «значительного числа» политзаключенных из нескольких тюрем.

Освобождения произошли на фоне новых требований оппозиции провести в стране свободные выборы. Родригес ранее заявила на Генассамблее ООН, что «в Венесуэле будут выборы», однако дату голосования не назвала.

Ранее власти уже освободили сотни заключенных в рамках программы примирения. В апреле Родригес заявила, что этот процесс близок к завершению. «Foro Penal» утверждала, что к тому моменту на свободу вышла менее половины политзаключенных.

Власти Венесуэлы не объяснили последние освобождения и не сообщили, связаны ли они с переговорами Родригес и Трампа.

При этом внутри страны усиливаются споры о будущих выборах. Оппозиция требует четких сроков, тогда как правительство говорит о процессе демократической трансформации без конкретной даты голосования.

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