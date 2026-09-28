В Орше вернут мурал с Короткевичем 3 28.09.2026, 17:50

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Фото: «Віцебская Вясна»

Исчезновение прежнего рисунка возмутило местных жителей.

Этой весной во время ремонта дома №2 по улице Марата в Орше был уничтожен мурал, нарисованный к 90‑летию Владимира Короткевича в 2020 году. Сейчас его восстанавливают, заметила «Віцебская вясна».

Торцевая стена этого дома выходит на улицу имени писателя, и именно на ней был рисунок, сделанный оршанским художником Дмитрием Толкачёвым. Потом его скрыли под термошубой, и факт исчезновения в городе достопримечательности, которую любили и местные, и туристы, очень возмутил общественность.

Теперь на том же самом месте снова будет мурал. К 96‑м годовщинам писателя (26 ноября) его обещает закончить художница Любовь Рабеко, которая сотрудничает с творческим объединением Shakola art. В этом художественном жанре она работает только второй год.

Так будет выглядеть новый мурал

Фото: «Віцебская Вясна»

Портрет Владимира Короткевича будет цветным и на фоне природы. Ранее на мурале, кроме портрета, были рисунки самого писателя и цитаты из его произведений. Строку «Был. Есть. Буду» решено оставить.

Старый уничтоженный мурал

Фото: «Віцебская Вясна»

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