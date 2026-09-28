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Умер бывший председатель КГК Якобсон

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  • 28.09.2026, 18:34
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Умер бывший председатель КГК Якобсон
Александр Якобсон

Причина его смерти не называется.

Умер 75-летний бывший председатель Комитета госконтроля Александр Якобсон. Причина смерти бывшего высокопоставленного чиновника не называется.

Александр Якобсон был «депутатом» «палаты представителей» (1996−2000) и членом совета республики третьего и четвертого созывов.

С 2001 по 2010 годы он руководил Гомельским облисполкомом. В декабре 2010 года Александра Якобсона назначили председателем Комитета госконтроля.

В кресле руководителя одного из наиболее влиятельных ведомств он пробыл до августа 2014 года. Затем его перевели на должность помощника Лукашенко по Минску. В этом амплуа Александр Якобсон проработал три года.

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