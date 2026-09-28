закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша задействовала военную авиацию из-за дронов РФ на западе Украины

  • 28.09.2026, 18:52
Польша задействовала военную авиацию из-за дронов РФ на западе Украины
Фото: charter97.org

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о задействовании военной авиации в связи с российскими атаками с использованием дронов против Украины. Об этом говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Польские военные сообщили, что задействовали авиацию из-за российских атак на запад Украины, осуществляемых с применением средств воздушного нападения.

«В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши через Центр воздушных операций задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности», – говорится в сообщении.

Как отмечается, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

По данным украинских мониторинговых каналов, 28 сентября во второй половине дня российские дроны двигались в направлении КПП «Ягодин».

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик ранее объявил, что оборонное ведомство страны планирует изменить процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров