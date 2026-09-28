Польша задействовала военную авиацию из-за дронов РФ на западе Украины 28.09.2026, 18:52

Фото: charter97.org

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о задействовании военной авиации в связи с российскими атаками с использованием дронов против Украины. Об этом говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Польские военные сообщили, что задействовали авиацию из-за российских атак на запад Украины, осуществляемых с применением средств воздушного нападения.

«В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши через Центр воздушных операций задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности», – говорится в сообщении.

Как отмечается, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

По данным украинских мониторинговых каналов, 28 сентября во второй половине дня российские дроны двигались в направлении КПП «Ягодин».

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик ранее объявил, что оборонное ведомство страны планирует изменить процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.

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