«Ничего не работает»: жительница Донецка показала, до чего РФ довела город 12 28.09.2026, 19:40

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Фото: dialog.ua

Видеофакт.

Жительница оккупированного Донецка показала, как выглядит бытовая жизнь в городе после 12 лет российской оккупации. В ее квартире нет ни воды, ни электричества, а дорогая техника, купленная после ремонта, фактически стоит без дела, сообщает dialog.ua.

Женщина записала видео на мобильный телефон и прошлась по квартире, показывая последствия коммунального коллапса. Она подключала розетки и демонстрировала, что свет не загорается. Также показала кухню, где вместо нормальной работы бытовой техники приходится пользоваться пластиковым тазом.

С сарказмом она объясняет, что вместо всех этих затрат можно было сразу купить пластиковый таз. На кухне стоит таз, на дне которого видны следы ржавой, грязной воды: «Ничего не работает! Зачем было тратиться на все это?»

Пользователи в соцсетях отмечают, что до 2014 года Донецк был одним из самых развитых и богатых городов Украины. Это был крупный промышленный, культурный и деловой центр с современной инфраструктурой, университетами, стадионом, аэропортом, ресторанами, торговыми центрами и нормальной городской жизнью.

После прихода России город оказался в состоянии деградации.

В Донецке сохраняется критическая ситуация с водоснабжением, которая обострилась из-за остановки основного канала Северский Донец - Донбасс, сильного износа коммунальных сетей (до 75%) и регулярных перебоев с электричеством на насосных станциях. Построенный водовод Дон - Донбасс покрывает потребности города лишь частично, а подаваемая вода часто является технической и требует серьезной фильтрации.

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