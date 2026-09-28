Бензин стал исчезать с заправок в городах близ Москвы 1 28.09.2026, 20:07

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После ударов по трем ключевым НПЗ.

Близлежащие к Москве российские регионы могут стать новым эпицентром топливного кризиса после серии украинских ударов, которым подверглись ключевые снабжающие столицу НПЗ, пишет The Moscow Times.

За неделю с 19 по 25 сентября резко ухудшилась ситуация с топливом в Калуге, свидетельствуют данные сервиса «ГдеБенз», проанализированные экономистом Янисом Клюге. В городе с 300-тысячным населением закрыты 40% заправок, хотя еще неделю назад почти 80% АЗС продавали бензин без сбоев и очередей. На каждой пятой точке выстраиваются очереди, и зафиксированы случаи, когда за бензином стояли более 100 машин.

С 23 сентября Калужская область вернула заправку по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры регистрационного номера автомобиля. «Признаки стресса», пишет Клюге, также наблюдаются в Туле и Рязани, где на 40% АЗС бензина либо нет, либо за ним стоят очереди. Кроме того, ухудшилась ситуация во Владимире.

В сентябре три ключевых нефтегазавода, снабжающих столичный регион, остановили производство после ударов БПЛА: 6 сентября — Рязанский НПЗ, 17 сентября — «Ярославнефтеоргсинтез», а 20 сентября Московский НПЗ «Газпром нефти».

Из городов-миллионников, по данным «ГдеБенз», ниже всего доступность топлива в Нижнем Новгороде. Расположенный в городе НПЗ «Лукойла» (НОРСИ) попал под атаку 26 августа и останавливал производство. По данным источников Reuters, завод работает на сниженной мощности.

Санкт-Петербург, где километровые очереди на заправках возникли в начале месяца после удара по ключевому областному НПЗ в Киришах, проблемы с бензином решил: на 25 сентября в городе более 80% заправок были открыты и работали без очередей.

Всего за сентябрь восемь российских НПЗ прекратили работу из-за украинских атак. Помимо заводов близ Москвы переработку нефти прекратили «Пермнефтеоргсинтез» (ПермНОС) «Лукойла», Куйбышевский НПЗ «Роснефти», Новошахтинский завод нефтепродуктов, а также Сызранский и Саратовский НПЗ.

По оценкам Rystad Energy, объемы нефтепереработки в России откатились к минимумам за два десятилетия — около 4 млн баррелей в сутки, что на треть ниже сезонной нормы. За первые восемь месяцев НПЗ подвергались ударам беспилотников в среднем раз в три дня, и из 32 крупных российских НПЗ этого избежали всего пять. Все они находятся в Восточной Сибири или на Дальнем Востоке в 3500-6500 км от границы с Украиной, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

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