Реактивный дрон РФ упал вблизи границы Украины с Польшей
- 28.09.2026, 19:26
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Поврежден пункт пропуска «Ягодин».
Возле украинско-польской границы был «прилет» российского реактивного беспилотника. Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.
Изначально мониторинговые Telegram-каналы написали о том, что российский беспилотник подлетал к пункту пропуска «Ягодин». При этом Воздушные силы ВСУ писали, что вражеский дрон зафиксировали на Волыни, он летел в сторону границы с Польшей.
По информации собеседника, попадания российского дрона по пункту пропуска «Ягодин» не было.
В свою очередь Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило, что в связи с российской атакой на западные области Украины в воздух подняли польскую боевую авиацию.
«Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», - уточнили польские военные.
Также в Люблинском воеводстве прозвучал сигнал воздушной тревоги.