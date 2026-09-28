Реактивный дрон РФ упал вблизи границы Украины с Польшей 28.09.2026, 19:26

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Фото: Getty Images

Поврежден пункт пропуска «Ягодин».

Возле украинско-польской границы был «прилет» российского реактивного беспилотника. Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Изначально мониторинговые Telegram-каналы написали о том, что российский беспилотник подлетал к пункту пропуска «Ягодин». При этом Воздушные силы ВСУ писали, что вражеский дрон зафиксировали на Волыни, он летел в сторону границы с Польшей.

По информации собеседника, попадания российского дрона по пункту пропуска «Ягодин» не было.

В свою очередь Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило, что в связи с российской атакой на западные области Украины в воздух подняли польскую боевую авиацию.

«Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», - уточнили польские военные.

Также в Люблинском воеводстве прозвучал сигнал воздушной тревоги.

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