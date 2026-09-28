«Просто шиза, отбивают желание в школу ходить» 5 28.09.2026, 18:49

3,674

Иллюстративное фото: Минск-Новости

Родители возмущены требованиями школы к внешнему виду учеников.

В гомельской школе, где учится сын Алены, в конце прошлой недели ввели новое требование к внешнему виду учеников. Теперь «классическое белое поло», которое порой носят парни в теплую погоду, здесь больше не считают вещью делового стиля. А значит, надевать его на занятие запрещено. Об этом женщина рассказала в своем Threads, заметило «Зеркало».

В комментариях другие матери написали о требованиях к внешнему виду детей в их учреждениях образования. Где-то даже оговорили длину челки.

— В школе сына вчера сообщили, что поло (классическое белое) не деловой стиль, — рассказала в своем посте Алена. — Ну действительно, придумали тоже — носить удобные вещи. Дети в школе должны страдать.

В комментариях женщина отметила, что ребенок все равно будет ходить в «теннисках», так как к новому учебному году купили их «пять штук», а «менять на рубашки бюджета нет».

Одна из пользовательниц поинтересовалась, как планируют наказывать тех, кто не прислушается к требованию.

— Замечания писать будут, видимо, — предположила Алена, отметив, что точного ответа не знает. — Пока только в чат сообщили. Ну и лично сыну, что это не деловой стиль. Посмотрим, что дальше.

Еще одна из участниц беседы посоветовала матери найти поло в каталоге одежды, рекомендованной Минобром, и сделать школе скриншоты.

— Там есть и поло, и футболки — и пусть идут лесом, — не сдержала эмоций она. — Я так водолазки отстояла дочке.

К слову, само «поло» в этом каталоге ни разу не упоминается, однако на модели на фото его можно найти. Оно входит в коллекцию одежды делового стиля от жодинского «Світанка». Интересно, что сам производитель называет эту вещь «джемпер для мальчика».

Тот самый джемпер для мальчиков (справа) из каталога одежды делового стиля, рекомендованной для школ. Скриншот: edu.gov.by

Что говорят в Минобре?

Вопрос о том, можно ли мальчикам носить в школу поло, поднимался чуть больше года назад, когда Минобр внес изменения в требования к деловому стилю одежды. «Тенниски» в документе не упоминались, и родители интересовались, можно ли их надевать на занятия. В ведомстве объясняли, что требования к одежде учеников прописаны в п. 24 Постановления № 2 Минобра.

— Для мальчиков (юношей) комплект одежды делового стиля может включать пиджак, жилет, брюки, рубашку с короткими и длинными рукавами, гольф и галстук, — перечислили в Минобразования. — Для девочек (девушек) — пиджак, жилет, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, гольф, сарафан и платье. Зимой в комплект одежды делового стиля может входить вязаный свитер.

Так как рубашка поло в установленный перечень вещей не входит, носить ее на занятия нельзя, сообщили тогда в Минобразования.

Что в других школах?

Фото: unsplash.com / Aedrian Salazar

Пост Алены нашел отклик у большого числа родителей. За два дня у него более 60 тысяч просмотров и свыше двухсот комментариев. В некоторых мамы делились требованиями к деловому стилю одежды в учебных заведениях, куда ходят их дети.

«В светло-голубой рубашке, оказывается, тоже нельзя!»

«У нас такое было в начале сентября. Рубашка может быть только белого, голубого или розового цвета. И только с длинным рукавом! У нас фирменный элемент одежды — жилет, и многие ребята надевали под него даже футболки белые, когда жарко было. Отныне только длинный рукав. Зимой разрешили не толстый свитер под жилет, спасибо преогромное! Придрались к брюкам, мол, обычные джинсы черные, без потертостей, не годятся, на них заклепки есть. Нужны брюки. Предложила сыну купить розовую рубашку».

«Моего за светлые брюки отчитывали. [Их цвет должен быть] синий! И рубашка строго белая или голубая. В полоску нельзя!»

«Я в Слуцке живу, на собрании даже прически критиковали. Видите ли, не нравится руководству. Возмущались, что дети и родители не пошли на уступки делать так, как школе нравится… Просто шиза, по мне, еще командовать, как детей стричь и волосы девочкам собирать. Отбивают полное желание в школу ходить».

«Дочка ходит в белой блузке, галстуке (по форме), синих брюках. И еще «надо» жилетка. Ей не нравится, ей делают замечания. Учитель пригрозила, что будет комиссия — и вплоть до отчисления из школы. Я потираю ручки и жду «своего выхода». Просто они меня плохо знают».

«Посоветуйте школе внимательно изучить каталог Министерства [образования]. В школе моего сына его отсмотрели полностью. Поло и водолазки никого не смущают. На линейку просят в рубашках прийти, в обычной жизни можно и обманку, и поло, и что хотите».

«Официально цвет формы в школе темно-синий, но к детям в черных брюках вопросов нет. Главное — учитесь, дети».

«У нас еще про прическу выдали указ, чтоб на глазах не было челки».

«Сразу вспомнились репортажи из Северной Кореи». Барановичская школа запретила ученикам волнистые и крашеные волосы и узоры на висках

Еще одна из мам опубликовала в беседе часть переписки из родительского чата. В нем, вероятно, слова классной руководительницы о том, что дети должны ходить на занятия в синей жилетке или пиджаке.

— Пожалуйста, контролируйте: либо рубашка, либо жилетка. Плюс галстук или значок и галстук. Без значка и галстука нельзя. Просто в рубашке детей не допускаем в школу, — сказано в сообщениях.

Сообщение из родительского чата пятиклассников. Скриншот: Threads @alyona_in_life

Вспомнили родители и о том, что в школах теперь выборочно могут досматривать вещи учеников, родителей и других посетителей.

— Подскажите, нормально ли это: переехали в Смолевичи, и два сотрудника милиции в присутствии социального педагога заставили всех детей седьмых классов вывернуть рюкзаки, карманы, а кого-то — даже снять обувь, — рассказала в комментариях одна из мам.

Еще одна женщина поделилась опытом, как в свое время решала вопрос со школой, когда к ее сыну возникли вопросы из-за цвета штанов. На занятия он пришел в черных брюках, а не в синих, как требовалось.

— [Его] выгнали, он позвонил мне (а у меня первый выходной за две недели, и сам факт того, что меня разбудили, высадил меня на белую лошадь), 11-й класс, — описала ситуацию она. — Ну, как бы, зная меня, могли бы понимать, что так делать не стоит, я этого просто так не оставлю. Но, видно, список потеряли, кого [нужно из родителей] бояться. Звонок в Минобр — и вся проблема решена, больше никого цвет штанов не напрягал.

В комментариях женщина отметила, что у нее два мальчика, оба учились в одной школе с разницей в два года.

— Я всегда озвучивала свое мнение, не лебезила перед учителями. И не только на словах давала понять: будете трогать незаслуженно моих пацанов, пеняйте на себя, — рассказала в комментариях она. — Сразу пытались отыгрываться на детях, получали по щам (морально), потом стали понимать и уважать. Я вам больше скажу: меня даже попросили провести выпускной у 11-х классов, когда малой выпускался.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com