«Просто шиза, отбивают желание в школу ходить»5
- 28.09.2026, 18:49
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Родители возмущены требованиями школы к внешнему виду учеников.
В гомельской школе, где учится сын Алены, в конце прошлой недели ввели новое требование к внешнему виду учеников. Теперь «классическое белое поло», которое порой носят парни в теплую погоду, здесь больше не считают вещью делового стиля. А значит, надевать его на занятие запрещено. Об этом женщина рассказала в своем Threads, заметило «Зеркало».
В комментариях другие матери написали о требованиях к внешнему виду детей в их учреждениях образования. Где-то даже оговорили длину челки.
— В школе сына вчера сообщили, что поло (классическое белое) не деловой стиль, — рассказала в своем посте Алена. — Ну действительно, придумали тоже — носить удобные вещи. Дети в школе должны страдать.
В комментариях женщина отметила, что ребенок все равно будет ходить в «теннисках», так как к новому учебному году купили их «пять штук», а «менять на рубашки бюджета нет».
Одна из пользовательниц поинтересовалась, как планируют наказывать тех, кто не прислушается к требованию.
— Замечания писать будут, видимо, — предположила Алена, отметив, что точного ответа не знает. — Пока только в чат сообщили. Ну и лично сыну, что это не деловой стиль. Посмотрим, что дальше.
Еще одна из участниц беседы посоветовала матери найти поло в каталоге одежды, рекомендованной Минобром, и сделать школе скриншоты.
— Там есть и поло, и футболки — и пусть идут лесом, — не сдержала эмоций она. — Я так водолазки отстояла дочке.
К слову, само «поло» в этом каталоге ни разу не упоминается, однако на модели на фото его можно найти. Оно входит в коллекцию одежды делового стиля от жодинского «Світанка». Интересно, что сам производитель называет эту вещь «джемпер для мальчика».
Что говорят в Минобре?
Вопрос о том, можно ли мальчикам носить в школу поло, поднимался чуть больше года назад, когда Минобр внес изменения в требования к деловому стилю одежды. «Тенниски» в документе не упоминались, и родители интересовались, можно ли их надевать на занятия. В ведомстве объясняли, что требования к одежде учеников прописаны в п. 24 Постановления № 2 Минобра.
— Для мальчиков (юношей) комплект одежды делового стиля может включать пиджак, жилет, брюки, рубашку с короткими и длинными рукавами, гольф и галстук, — перечислили в Минобразования. — Для девочек (девушек) — пиджак, жилет, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, гольф, сарафан и платье. Зимой в комплект одежды делового стиля может входить вязаный свитер.
Так как рубашка поло в установленный перечень вещей не входит, носить ее на занятия нельзя, сообщили тогда в Минобразования.
Что в других школах?
Пост Алены нашел отклик у большого числа родителей. За два дня у него более 60 тысяч просмотров и свыше двухсот комментариев. В некоторых мамы делились требованиями к деловому стилю одежды в учебных заведениях, куда ходят их дети.
«В светло-голубой рубашке, оказывается, тоже нельзя!»
«У нас такое было в начале сентября. Рубашка может быть только белого, голубого или розового цвета. И только с длинным рукавом! У нас фирменный элемент одежды — жилет, и многие ребята надевали под него даже футболки белые, когда жарко было. Отныне только длинный рукав. Зимой разрешили не толстый свитер под жилет, спасибо преогромное! Придрались к брюкам, мол, обычные джинсы черные, без потертостей, не годятся, на них заклепки есть. Нужны брюки. Предложила сыну купить розовую рубашку».
«Моего за светлые брюки отчитывали. [Их цвет должен быть] синий! И рубашка строго белая или голубая. В полоску нельзя!»
«Я в Слуцке живу, на собрании даже прически критиковали. Видите ли, не нравится руководству. Возмущались, что дети и родители не пошли на уступки делать так, как школе нравится… Просто шиза, по мне, еще командовать, как детей стричь и волосы девочкам собирать. Отбивают полное желание в школу ходить».
«Дочка ходит в белой блузке, галстуке (по форме), синих брюках. И еще «надо» жилетка. Ей не нравится, ей делают замечания. Учитель пригрозила, что будет комиссия — и вплоть до отчисления из школы. Я потираю ручки и жду «своего выхода». Просто они меня плохо знают».
«Посоветуйте школе внимательно изучить каталог Министерства [образования]. В школе моего сына его отсмотрели полностью. Поло и водолазки никого не смущают. На линейку просят в рубашках прийти, в обычной жизни можно и обманку, и поло, и что хотите».
«Официально цвет формы в школе темно-синий, но к детям в черных брюках вопросов нет. Главное — учитесь, дети».
«У нас еще про прическу выдали указ, чтоб на глазах не было челки».
«Сразу вспомнились репортажи из Северной Кореи». Барановичская школа запретила ученикам волнистые и крашеные волосы и узоры на висках
Еще одна из мам опубликовала в беседе часть переписки из родительского чата. В нем, вероятно, слова классной руководительницы о том, что дети должны ходить на занятия в синей жилетке или пиджаке.
— Пожалуйста, контролируйте: либо рубашка, либо жилетка. Плюс галстук или значок и галстук. Без значка и галстука нельзя. Просто в рубашке детей не допускаем в школу, — сказано в сообщениях.
Вспомнили родители и о том, что в школах теперь выборочно могут досматривать вещи учеников, родителей и других посетителей.
— Подскажите, нормально ли это: переехали в Смолевичи, и два сотрудника милиции в присутствии социального педагога заставили всех детей седьмых классов вывернуть рюкзаки, карманы, а кого-то — даже снять обувь, — рассказала в комментариях одна из мам.
Еще одна женщина поделилась опытом, как в свое время решала вопрос со школой, когда к ее сыну возникли вопросы из-за цвета штанов. На занятия он пришел в черных брюках, а не в синих, как требовалось.
— [Его] выгнали, он позвонил мне (а у меня первый выходной за две недели, и сам факт того, что меня разбудили, высадил меня на белую лошадь), 11-й класс, — описала ситуацию она. — Ну, как бы, зная меня, могли бы понимать, что так делать не стоит, я этого просто так не оставлю. Но, видно, список потеряли, кого [нужно из родителей] бояться. Звонок в Минобр — и вся проблема решена, больше никого цвет штанов не напрягал.
В комментариях женщина отметила, что у нее два мальчика, оба учились в одной школе с разницей в два года.
— Я всегда озвучивала свое мнение, не лебезила перед учителями. И не только на словах давала понять: будете трогать незаслуженно моих пацанов, пеняйте на себя, — рассказала в комментариях она. — Сразу пытались отыгрываться на детях, получали по щам (морально), потом стали понимать и уважать. Я вам больше скажу: меня даже попросили провести выпускной у 11-х классов, когда малой выпускался.