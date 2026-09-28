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Бабье лето и золотая осень: какая погода ждет белорусов в последние дни сентября

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  • 28.09.2026, 19:20
Бабье лето и золотая осень: какая погода ждет белорусов в последние дни сентября

Прогноз 29 сентября - 1 октября.

29 сентября погоду в стране будет определять антициклон с центром вблизи северо-восточных районов Беларуси. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы во многих районах страны сгустится туман, сообщает Белгидромет.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

30 сентября погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по северу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Поэтому ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь ночью и утром местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+9°С, местами до +11°С; днем +14..+20°С, по югу до +22°С.

1 октября республика будет находиться под влиянием антициклона с центром над северо-западом Европейской территории России. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +2..+8°С, местами +9..+10°С, днем +14..+21°С.

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