Бабье лето и золотая осень: какая погода ждет белорусов в последние дни сентября

Бабье лето и золотая осень: какая погода ждет белорусов в последние дни сентября1
- 28.09.2026, 19:20
Прогноз 29 сентября - 1 октября.
29 сентября погоду в стране будет определять антициклон с центром вблизи северо-восточных районов Беларуси. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы во многих районах страны сгустится туман, сообщает Белгидромет.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.
30 сентября погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по северу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Поэтому ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь ночью и утром местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+9°С, местами до +11°С; днем +14..+20°С, по югу до +22°С.
1 октября республика будет находиться под влиянием антициклона с центром над северо-западом Европейской территории России. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +2..+8°С, местами +9..+10°С, днем +14..+21°С.