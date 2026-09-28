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Путин будет закрывать дыру в бюджете за счет россиян и бизнеса

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  • 28.09.2026, 19:16
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Путин будет закрывать дыру в бюджете за счет россиян и бизнеса

Гиперинфляция обнулит сбережения граждан РФ.

Сразу после парламентских «выборов» Кремль начал вводить новые налоги для россиян, параллельно резко выросли цены на товары. И это только начало. Война проделала в госбюджете РФ дыру в 7-8 трлн рублей, закрывать которую нечем.

Об этом сообщил независимый российский экономист Вячеслав Ширяев в интервью ресурсу «Можем объяснить».

По его данным, Кремлю к концу года нужно сократить дыру в бюджете хотя бы до 5 трлн рублей.

- Чтобы получить эту цифру, им нужно нарисовать примерно 3–4 трлн рублей налоговых поступлений, которых у них в принципе быть не может, — рассказал Ширяев. Поэтому, по его словам, новые поборы населения неизбежны.

Он предупредил, что цены на товары и услуги взлетят очень сильно, поскольку Кремль будет пытаться прятать расходы в обычные платежи.

Экономист также заверил, что российский бизнес также не избежит печальной участи. Стоит ожидать нового повышения налога на прибыль, который уже находится на уровне в 25% в РФ.

Высока вероятность, что Кремль попытается запустить руку в сверхдоходы компаний. Также, скорее всего, бизнесу придется самому оплачивать себе защиту от беспилотников.

В то, что Кремль попытается изъять банковские вклады россиян, Ширяев не верит. Он отметил, что отнимать уже нечего, потому что этих денег нет, они розданы в виде кредитов. Однако вклады населения могут принудительно конвертировать в облигации, или эти средства просто будут съедены инфляцией.

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