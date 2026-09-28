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Литва планирует ввести новые ограничения для белорусов

  • 28.09.2026, 19:48
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Литва планирует ввести новые ограничения для белорусов

Какой сферы они коснутся?

Литва планирует ввести новые ограничения для белорусов и россиян, на этот раз они коснутся сферы недвижимости, пишет Delfi.

Новый законопроект разработан Министерством внутренних дел страны. Он предлагает запретить гражданам России и Беларуси, имеющих вид на жительство в Литве, приобретать недвижимость вблизи объектов, имеющих значение для национальной безопасности.

Сейчас такие ограничения действуют в отношении людей, не имеющих ВНЖ.

При этом в случае принятия законопроекта все эти ограничения не будут распространяться на недвижимость, полученную по наследству.

В МВД считают, что такая мера уменьшит риск использования недвижимости в целях разведки или организации провокаций.

Министерство также хочет ограничить публичную деятельность белорусов и россиян (а также юрлиц), поддерживающих российское вторжение, в сферах образования, науки, культуры, искусства и развлечений.

В случае принятия закона организаторы мероприятий будут обязаны обеспечивать соблюдение этих ограничений и публиковать соответствующую информацию. При этом гражданам России и Беларуси, соответствующим установленным требованиям, предлагается разрешить участвовать в такой деятельности в нейтральном статусе, без представления своих государств.

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