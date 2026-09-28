Ставка Путина не сработает

Ставка Путина не сработает4
- 28.09.2026, 20:02
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Войны не выигрываются запугиванием мирных.
Сентябрь 2026. Наверное, самый хреновый месяц по прилетам. К летним обстрелам-расстрелам баллистикой добавились российские реактивы, средства для борьбы с которыми еще не готовы, пишет украинский обозреватель Роман Шрайк.
Но войны не выигрываются ударами по академиям и запугиванием мирняка. Ставка Путина на террор не сработает.
Сентябрь 2026. Самый кровавый месяц для российской армии. Формально, по циферкам Генштаба, декабрь 2024 останется рекордным, но сейчас лучше с верификацией, да и в нынешних цифрах около половины – сдохшие, раньше их доля была меньше. Говорят, в октябре и ноябре й...бликов станет еще больше.
Что же, не зря в СБС и корпусах выстраивали инфраструктуру их истребления. Ставка Путина на набеги леммингов не оправдается.
Итого. Путин – кровавый у...бок феноменальной тупорылости. Правда, об этом мы и раньше знали.