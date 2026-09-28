Ученые нашли самое древнее пиво Европы 3 28.09.2026, 19:04

В Болгарии обнаружили 6500-летний солод.

Археологи, проводящие раскопки в Провадии-Солницате в Болгарии, обнаружили доказательства того, что люди обрабатывали зерно для изготовления пива примерно 6500 лет назад. Подсказкой послужил сгоревший двухэтажный дом, в котором было найдено обугленное зерно.

Исследование показало, что зерно впитало достаточно воды, чтобы начать прорастать. Археоботаник доктор Елена Маринова-Вольф, к которой обратилась команда археологов в Германии, идентифицировала эту культуру как полбу — один из видов пшеницы, пишет Arkeonews.

В Болгарии археологи обнаружили 6500-летний солод

Фото: Wikimedia Commons

Зерно сохранилось благодаря пожару, уничтожившему дом примерно в 4500 году до н. э. На полу первого этажа археологи обнаружили две небольшие миски, лежавшие вверх дном. Под ними находились обугленные зерна, которые к моменту пожара уже проросли.

Зерно сохранилось благодаря пожару, уничтожившему дом примерно в 4500 году до н. э.

Фото: Provadia-Solnitsata excavation team

Прорастание начинается, когда зерно впитывает значительное количество воды. Затем ферменты расщепляют накопленный крахмал на простые сахара. В пивоварении эти сахара впоследствии ферментируются с образованием алкоголя. Поэтому команда из Солницаты высказала мнение, что зерно, вероятно, было намеренно замочено и оставлено для прорастания, а не намокло случайно.

Производство солода состоит из нескольких этапов. Обычно зерно содержит около 11–12 процентов влаги, что удерживает зародыш в состоянии покоя. После замачивания в течение нескольких дней уровень влажности в нём повышается, и начинается прорастание. Этот процесс преобразует накопленный в зерне крахмал в сахара, которые могут обеспечить брожение.

Ферментированные зерновые напитки были известны ещё доисторическим общинам Ближнего Востока. Важность болгарской находки заключается в её возрасте и месте обнаружения. Когда в сентябре руководитель раскопок академик Василий Николов представил находки этого сезона, он охарактеризовал этот материал как, вероятно, самое древнее свидетельство производства пива в Болгарии и предположил, что оно также может относиться к древнейшим свидетельствам, известным в Европе.

Провадия-Сольница была крупным поселением эпохи халколита, заселенным примерно между 5600 и 4350 годами до н. э. Сообщество развивалось вокруг производства соли, используя местный рассол для изготовления соли, которую можно было хранить и обменивать. Археологи обнаружили большие дома, оборонительные сооружения и свидетельства сложной социальной организации.

Ученые определили эту культуру как полбу — один из видов пшеницы

Фото: Provadia-Solnitsata excavation team

Возможные свидетельства пивоварения дополняют эту картину. Жители Солницаты занимались специализированным производством соли, одновременно применяя глубокие знания в области переработки зерна. Николов отметил, что некоторые дома имели два или три этажа, причем нижние уровни предназначались для хранения, а верхние — использовались в качестве жилых помещений.

Находка в Провадии-Сольницате демонстрирует, что даже такие мелочи, как обугленные зерна, могут изменить наше представление о прошлом. Если гипотеза учёных подтвердится, то наша история пополнится ещё одной ценной деталью.

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