закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин засекретил российскую нефть

5
  • 28.09.2026, 21:27
  • 5,810
Путин засекретил российскую нефть
Фото: Getty Images

Закрыты данные о НПЗ и экспорте.

Российский диктатор Владимир Путин ограничил доступ к информации из сферы топливно-энергетического комплекса РФ.

Соответствующий указ с его подписью был опубликован на государственном портале правовой информации РФ 28 сентября, передает dialog.ua.

Путин своим указом внес информацию о работе российских нефтеперерабатывающих заводов России в перечень тех, доступ к которым ограничен. Теперь будет запрещено публиковать информацию об объемах переработки российских НПЗ, в том числе о результатах украинских ударов по ним.

В документе указано, что это «безотлагательные меры… в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств».

Также Путин своим указом запретил распространять данные об энергоресурсах, которые Россия экспортирует, в том числе о продавцах и покупателях, логистике, ценах.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций против РФ. Он подразумевает, в том числе, введение пошлин до 500% в отношении стран, покупающих российскую нефть.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров