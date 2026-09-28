Путин засекретил российскую нефть

Путин засекретил российскую нефть5
- 28.09.2026, 21:27
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Закрыты данные о НПЗ и экспорте.
Российский диктатор Владимир Путин ограничил доступ к информации из сферы топливно-энергетического комплекса РФ.
Соответствующий указ с его подписью был опубликован на государственном портале правовой информации РФ 28 сентября, передает dialog.ua.
Путин своим указом внес информацию о работе российских нефтеперерабатывающих заводов России в перечень тех, доступ к которым ограничен. Теперь будет запрещено публиковать информацию об объемах переработки российских НПЗ, в том числе о результатах украинских ударов по ним.
В документе указано, что это «безотлагательные меры… в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств».
Также Путин своим указом запретил распространять данные об энергоресурсах, которые Россия экспортирует, в том числе о продавцах и покупателях, логистике, ценах.
Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций против РФ. Он подразумевает, в том числе, введение пошлин до 500% в отношении стран, покупающих российскую нефть.