Самая мощная ракета в мире Starship впервые вышла на околоземную орбиту: впереди Марс 35 28.09.2026, 18:24

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Это может навсегда изменить космические полеты.

В понедельник утром, 28 сентября, в 15:49 по киевскому времени с космодрома компании SpaceX в Техасе стартовала самая большая и мощная в мире 124-метровая ракета Starship.

Она впервые вышла на околоземную орбиту. До этого мегаракета совершала только суборбитальные полеты. Полностью многоразовая ракета Starship, которая призвана помочь человечеству колонизировать Луну и Марс, может навсегда изменить космические полеты, пишет «Фокус».

Обе ступени ракеты Starship, ускоритель Super Heavy и верхняя ступень Ship спроектированы как полностью многоразовые и их можно использовать снова для новых запусков после возвращения на Землю. В мире нет ни одной такой ракеты, но компании Илона Маска SpaceX удалось ее создать.

Компания SpaceX рассчитывает, что Starship позволив человечеству колонизировать Луну и Марс и, возможно, отправиться к более далеким мирам Солнечной системы. Но ракета все еще находится на этапе летных испытаний. Она уже выполнила 13 суборбитальных полетов, а 28 сентября состоялся 14-й запуск в космос.

Как и планировалось нижняя ступень ракеты Starship, ускоритель Super Heavy, успешно приводнился Мексиканском заливе через несколько минут после старта. А верхняя ступень Ship высотой 52 метра вышла на околоземную орбиту. Эта ступень, которая является по сути космическим кораблем, способным нести как людей, так и грузы, должна совершить 6 оборотов вокруг Земли. Примерно через 10 часов после старта верхняя ступень ракеты Starship должна приводится в Тихом океане у побережья Чили.

Во время полета верхняя ступень Starship успешно развернула на орбите 26 26 интернет-спутников Starlink нового поколения. Они станут первыми аппаратами новой группировки Starlink, которая, по словам Илона Маска, в конечном итоге будет насчитывать 100 000 космических аппаратов.

Остается надеяться, что 14-й испытательный полет Starship будет признан полностью успешным.

Напоминаем, что NASA выбрало космический корабль Starship в качестве первого пилотируемого посадочного модуля для программы миссии «Артемида-4». В 2028 году астронавты NASA должны вновь высадиться на Луне впервые с 1972 года.

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