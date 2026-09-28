10 освобожденных политзаключенных попросили международной защиты в Польше
- 28.09.2026, 18:14
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Их освободили 16 сентября.
Все десять политзаключенных из группы освобожденных 16 сентября, которые переехали в Польшу, подали заявления на международную защиту. Девять человек сделали это в Варшаве, один — в Белостоке, сообщает Most.
Напомним, что итогам переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом, прошедших в Минске, Беларусь16 сентября освободила 25 человек. Всех их депортировали в Литву. Но десять человек решили переехать в Польшу.
Решение легализоваться в Польше бывшие политзаключенные приняли с согласия польских властей.