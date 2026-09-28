закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 21:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники отбили штурм россиян на Харьковщине

  • 28.09.2026, 20:35
Украинские пограничники отбили штурм россиян на Харьковщине
Иллюстративное фото: бригада «Гарт»

Они пресекли попытку прорваться.

Бойцы украинской пограничной бригады «Гарт» отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском направлении и нанесли противнику значительные потери.

Так пограничники пресекли попытку российских войск прорваться к украинским позициям и отразили атаки противника.

В результате боевых действий бойцы Сил обороны Украины ликвидировали 73 российских военных, еще 27 ранили, а четырех оккупантов взяли в плен.

Кадры опубликованы в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров