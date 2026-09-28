Украинские пограничники отбили штурм россиян на Харьковщине 28.09.2026, 20:35

Иллюстративное фото: бригада «Гарт»

Они пресекли попытку прорваться.

Бойцы украинской пограничной бригады «Гарт» отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском направлении и нанесли противнику значительные потери.

Так пограничники пресекли попытку российских войск прорваться к украинским позициям и отразили атаки противника.

В результате боевых действий бойцы Сил обороны Украины ликвидировали 73 российских военных, еще 27 ранили, а четырех оккупантов взяли в плен.

Кадры опубликованы в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com