Украинские пограничники отбили штурм россиян на Харьковщине
- 28.09.2026, 20:35
Они пресекли попытку прорваться.
Бойцы украинской пограничной бригады «Гарт» отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском направлении и нанесли противнику значительные потери.
Так пограничники пресекли попытку российских войск прорваться к украинским позициям и отразили атаки противника.
В результате боевых действий бойцы Сил обороны Украины ликвидировали 73 российских военных, еще 27 ранили, а четырех оккупантов взяли в плен.
Кадры опубликованы в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.