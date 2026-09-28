«Мадяр» сделал заявление про мобилизацию в РФ 28.09.2026, 20:55

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Роберт «Мадяр» Бровди

Мобилизованных будут бросать на войну без должной подготовки.

Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек до конца года и значительно увеличить количество живой силы на фронте. Их будут бросать на войну без должной подготовки.

Об этом командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди заявил в интервью The Telegraph.

По его словам, российский диктатор Путин постарается действовать максимально быстро и отправлять мобилизованных на передовую без должной подготовки. Если раньше оккупанты привлекали преимущественно контрактников за деньги, то теперь скрытая мобилизация переходит в легальную и открытую фазу.

- Мобилизация, которая на сегодняшний день уже запущена, но в скрытом виде, с завтрашнего дня наберет легальный статус, и Путин ею воспользуется, потому что у него не останется никаких спотыкателей, которые ограничат его от агрессивных действий, - отметил «Мадяр».

Он считает, что в России начнется принудительная "упаковка в вагоны" неподготовленных россиян для отправки на фронт.

- Мы ожидаем существенное увеличение живой силы на полосе противника на фронте уже начиная со следующего месяца, - сказал Бровди.

Оценка угрозы и готовность Сил обороны

Военный подчеркнул, что привлечение такого количества людей станет серьезным испытанием для Украины. В то же время он заявил, что украинские защитники готовились к подобному развитию событий и не питают иллюзий относительно легкости боев.

- И здесь нет никаких розовых очков об этом, что это будет легкой прогулкой. Это испытание. Но ведь мы осознавали это уже определенный промежуток времени, - подчеркнул командующий СБС.

Он добавил, что из-за отсутствия подготовки у новобранцев потери врага будут только расти, а у подразделений Сил беспилотных систем прибавится работы на поле боя.

«Мадяр» отметил, что диктатор спешит реализовать свои планы из-за задекларированного намерения захватить Донбасс и не учитывает сезонные факторы. Он пояснил, что наступать при отсутствии листьев сложнее по классическим канонам войны.

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